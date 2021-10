VIDEO| ORDIN la videoconferința cu prefecții din România: „Să fie poate primul an în care iarna nu ne ia prin surprindere”

Premierul interimar, Florin Cîţu, a declarat, joi, la videoconferinţa cu prefecţii, că vrea ca anul acesta „să fie poate primul an în care iarna nu ne ia prin surprindere”. „Să vă apucaţi serios de treabă şi să ignoraţi situaţia politică. Oricine va fi la guvernare, vă asigur că veţi avea resursele necesare penru a gestiona cât mai bine această iarnă”, a transmis el.

Cîţu a afirmat, joi, într-o videoconferinţă cu prefecţii pe tema pregătirilor pentru sezonul de iarnă, că este primul an în care acest lucru se face „aşa devreme”.

„Aş vrea astăzi să avem un bilanţ, să vedem cum suntem pregătiţi pentru acest sezon. În primul rând aş vrea să aveţi discuţii cu primarii, în judeţele dvs., cu responsabilii companiilor care livrează agent termic. Este clar că în această iarnă vreau să mă asigur că nu va fi o problemă. Am tot auzit discuţii, am vorbit cu primari, am vorbit cu responsabili ai acestor companii şi până acum am rezolvat toate problemele pe care le-au ridicat. Vreau să mă asigur că nu există sincope în această iarnă în ceea ce priveşte livrarea agentului termic”, a punctat premierul interimar.

El s-a referit şi la pregătirea transporturilor pentru sezonul rece.

„Aş vrea ca anul acesta să fie poate primul an în care iarna nu ne ia prin surprindere. Ştim că vine iarna, suntem în luna octombrie, şi în fiecare an vine iarna, deci e bine să fim pregătiţi. Trebuie să verificaţi că aveţi şi contractele făcute şi tot ce trebuie ca anul acesta să nu sufere nimeni”, a subliniat Cîţu.

Totodată, el a cerut să fie „ignorată” situaţia politică.

„Şi în acelaşi timp, aş vrea să vă apucaţi serios de treabă şi să ignoraţi situaţia politică, oricine va fi la guvernare, vă asigur că veţi avea resursele necesare penru a gestiona cât mai bine această iarnă”, a transmis Cîţu.