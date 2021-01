VIDEO| O nouă tranșă de vaccinuri anti-Covid au fost distribuite la nivelul județului Alba. Aproape 2.000 de persoane au fost imunizate, de la debutul campaniei

O nouă tranșă de vaccinuri anti-Covid a fost distribuită în județul Alba, fiind vorba despre 45 de flacoane, însumând 225 de doze. La momentul actual, numărul persoanelor vaccinate, de la debutul campaniei în județul Alba, este de 1994.

„DSP Alba informează că astăzi, 10 ianuarie, a fost distribuită în județ o noua tranșă de vaccinuri anti-COVID marca Pfizer. Este vorba despre 45 de flacoane totalizând 225 de doze destinate tot primei faze, astfel: Spitalul de Urgență Alba Iulia – 110 doze; Spitalul Municipal Aiud – 15 doze; Spitalul Municipal Blaj – 40 de doze; Spitalul Municipal Sebeș – 25 de doze; Spitalul Orășenesc Cugir – 15 doze; Spitalul Orășenesc Câmpeni – 5 doze. Comenzile pentru noi doze de vaccin se fac in functie si conform programarilor din platforma, astfel ca o noua comanda este estimata sa fie plasata marti.

Facem precizarea ca transportul vaccinului de la centrul regional Brasov in centrele de vaccinare din judet se face respectând strict cerințele de temparatură si de lant frig. Până în prezent, de la debutul campaniei de vaccinare anti-COVID care in judetul Alba a demarat in 4 ianuarie, au fost imunizate 1994 de persoane”, au transmis reprezentanții DSP Alba.