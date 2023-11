Un nou rezultat excelent a fost obținut de echipa de baschet feminin a Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia, fetele pregătite de antrenorul Valentin Urian devenind vicecampioane naționale în cadrul Campionatului Național Indoor 4×4 Under 12.

Este o a doua medalie de argint adjudecată de micuțele jucătoare din Cetatea Marii Uniri care în vară, la Costinești au devenit vicecampioane naționale la minibaschet Under 12.

“După un parcurs frumos am reușim să ocupăm locul secund după o finală cu Dan Dacian București, partidă în care lipsa experienței a făcut diferența. Am reușit să formăm o echipă frumoasă, puternică care va fi incomodă pentru orice adversar în viitoarele competiții. Trebuie să mulțumim conducerii liceului, primăriei municipiului Alba Iulia, dar și părinților care ne-au făst alături la fiecare confruntare. Ne bucurăm pentru această performanță și ne pregătim pentru următoarea întrecere de Under 13, care va debuta la finele lunii ianuarie”, a spus Valentin Urian.

*Carla Alexandru și Maria Nichimiș – în “Best Five”

De asemenea, două talentate jucătoare, Carla Alexandru și Maria Nichimiș, au fost incluse în “Best Five” al turneului final ce s-a disputat la Cluj-Napoca. LPS Alba Iulia a ajuns între primele 8 formații din țară la acest nivel, de pe prima poziție a grupei de calificare, după 9 victorii și un eșec.

Tot pe locul întâi au terminat albaiuliencele și grupa la turneul final, cu succese pe linie: 59-25 cu Leii București, 50-46 cu CSM București și 74-30 cu Genial Baschet 22 București. În semifinale a fost o confruntare echilibrată, adjudecată dramatic cu Smart Basktetball Team Cluj-Napoca, scor 32-31 (oponentele au luat bronzul ulterior, după 41-37 în finala mică, cu CSM București), iar în ultimul act s-a înregistrat singura înfrângere (32-60 cu Dan Dacian Portocaliu București).

Lotul: Carla Andrea Alexandru, Ingrid Ciban Baicon, Cristina Maria Cioara, Karina Maria Onea, Eliza Maria Căta, Ana Ecaterina Damian, Maria Nichimiș, Maya Ioana Niga, Sofia Irina Cârja, Delia Valentina Mărcuș, Mădălina Anamaria Mărginean (o parte dintre acestea evoluează și la Under 14).