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Video | Noul Tesla Roadster a fost prezentat: Cum arată mașina care zboară, se răsucește în aer și sare peste alte vehicule

Bogdan Ilea

Publicat

acum 38 de minute

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Noul Tesla Roadster a fost prezentat: Cum arată mașina care zboară, se răsucește în aer și sare peste alte vehicule

Tesla a prezentat noul Roadster, un model electric dezvoltat în colaborare cu SpaceX, despre care compania susține că ar putea accelera de la 0 la aproape 100 km/h în doar 0,81 secunde. Prototipul prezentat de Elon Musk în Texas a realizat și manevre spectaculoase, precum deplasarea cu roțile în sus și salturi cu rotații în aer, cu ajutorul unor propulsoare cu aer comprimat.

Petrecerea Divorțaților

Demonstrația a avut loc joi seara, la un centru de testare SpaceX din McGregor, Texas, și a fost concepută pentru a arăta capacitățile tehnologice ale viitorului automobil electric. Spre deosebire de mașinile sport convenționale, noul Roadster folosește un sistem de propulsie suplimentar dezvoltat cu ajutorul tehnologiei SpaceX, scrie Mediafax.

„Avem nevoie de un public care să demonstreze că nu este inteligență artificială sau superinteligență”, a declarat Elon Musk în fața participanților, făcând referire la posibilitatea ca demonstrația să fie confundată cu imagini generate artificial.

În timpul evenimentului, Tesla a prezentat o înregistrare în care automobilul accelerează de la 0 la 60 de mile pe oră într-o secundă. Ulterior, un test demonstrativ a indicat un timp de 0,81 secunde, echivalentul unei accelerații de la 0 la aproximativ 97 km/h.

Sistemul folosește propulsoare cu gaz rece, alimentate cu aer comprimat la presiune ridicată. Elon Musk a afirmat că acestea generează o forță de împingere de 80 de kilonewtoni și nu necesită combustibil separat.


Tesla a demonstrat și cum prototipul se ridică de la sol, execută rotații în aer și sare peste alte automobile. Aceste funcții sunt prezentate drept unele dintre principalele elemente distinctive ale viitorului Roadster, deși utilitatea lor în traficul obișnuit rămâne neclară.

O altă funcție prezentată de Elon Musk este capacitatea automobilului de a se deplasa cu roțile în sus. Potrivit acestuia, ventilatoarele de aspirație montate pe vehicul generează o forță de apăsare de peste două ori mai mare decât accelerația gravitațională, contribuind la menținerea aderenței.

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