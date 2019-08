VIDEO: Nicolae Carnat a spart gheața în Liga 1 | Talentatul jucător din Alba a înscris pentru Sepsi Sf. Gheorghe

Nicolae Carnat, talentatul jucător originar din Mihalț, a spart gheața în Liga 1, marcând primul său gol la seniori, în partida Sepsi Sf. Gheorghe – Viitorul Constanța, scor 2-2 (1-0), cu un șut de la marginea careului, în minutul 37

Fostul internațional de juniori Nicolae Carnat (21 de ani) a fost cel care a deschis scorul cu un gol foarte frumos și a vorbit despre sentimentul pe care l-a avut după ce a înscris pentru prima dată la seniori, împotriva echipei pregătite de Gheorghe Hagi, la Academia căruia a ajuns după ce a plecat de la Unirea alba Iulia.

”Nu am realizat pe moment, abia când am ajuns la mijlocul terenului mi-am dat seama, a fost un sentiment nemaipomenit, nici nu pot să descriu”, a spus jucătorul lui Sepsi.

Carnat a fost întrebat despre locul său în echipă și dacă el crede că ar fi făcut parte din primii unsprezece, dacă nu ar fi fost regula U21: ”Nu știu ce să zic, am muncit foarte mult ca să ajung aici și sunt bucuros ca m-am putut impune în primul unsprezece”.

Nicolae Carnat, mulțumit de egal

Nicolae Carnat a considerat, la finalul meciului, că rezultatul de egalitate este unul mulțumitor, după ce Viitorul lui Gică Hagi a condus până în ultimul minut.

În vârstă de 21 de ani, Carnat a desluşit tainele „sportului rege” în „alb-negru”, la Unirea Alba Iulia (antrenor Vasile Ursu), s-a cizelat sub comanda „Regelui” la Academia „Gheorghe Hagi și a făcut pasul spre un fotbal superior, semnând în Anglia cu Wolverhampton. Puştiul din Mihalţ, fost compnent al diverselor echipe naționale de juniori a jucat de la mijlocul anului 2014 în Anglia, la Wolverhampton, la diferite grupe de vârstă ale clubului, inclusiv la categoria superioară de vârstă, Under 21 sau Under 23 în Premier League, prestaţiile sale netrecând neobservate.

Școlit în Anglia, dar și la Academia Hagi și Unirea Alba Iulia, Carnat a semnat în 2017 cu divizionara secundă din Danemarca, Esbjerg fB, acolo unde l-a regăsit pe Adrian Petre, fostul golgheter al UTA-ei, iar în vara trecută a revenit în România, la Dunărea Călărași.

