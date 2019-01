VIDEO: Muzeul de Ştiinţele Naturii din Aiud, călătorie de la cele mai primitive forme de viaţa până la marea diversitate a lumii animale din zilele noastre

Muzeul de Ştiinţele Naturii din Aiud este una din cele mai vechi instituţii de acest gen din ţară. Atestat documentar încă din anul 1796, muzeul funcţionează în incinta Colegiului “Bethlen Gabor” Aiud la etajul I.

Cele două instituţii muzeale din municipiul Aiud îşi au începuturile în vechiul RARITATUM ET RERUM NATURALIUM MUSEUM` fondat în anul 1796 la iniţiativa profesorului Benkő Ferencz (1745-1816), care a organizat pentru prima dată colecţiile existente în cadrul colegiului Bethlen din localitate. Componenţa patrimoniului muzeal la data înfiinţării ne este cunoscută din CATALOGUS RARITATUM ET BENEFACTORUM No II, document ce se păstrează la Biblioteca Documentară din oraş.

Dacă la început a funcționat ca un simplu muzeu școlar, anul 1951 a constituit o cotitură în dezvoltarea muzeului, deoarece de la această dată s-au reorganizat colecţiile muzeale şi au fost transformate în expoziţii cu scop educativ. Începând cu aceasta dată, a avut loc divizarea colecţiilor, fiind constituite astfel cele două muzee din localitate: Muzeul de Ştiinţele Naturii şi Muzeul de Istorie.

În prezent din punct de vedere administrativ muzeele sunt subordonate Consiliului Local Aiud.

Cele mai multe piese pe care muzeul le deţine sunt expuse în trei săli, fiecare având un specific al său. O plimbare prin sălile muzeului vă poartă de la cele mai primitive forme de viaţa până la marea diversitate a lumii animale din zilele noastre.

Astfel, în prima sală sunt expuse piese aparţinând colecţiilor de fosile (de mamut, dinosaur, palmier, etc), roci şi minerale, acestea din urmă clasificate sistematic.

Sala a-2-a începe prezentarea animalelor din fauna actuală. Animalele sunt expuse în ordine sistematică, începând cu cele mai simple nevertebrate, continuând cu primele grupe de vertebrate (peşti, amfibieni, reptile).

Sala a-3-a, cea mai atractivă, îndeosebi pentru vizitatorii elevi, cuprinde colecţiile de păsări şi mamifere ale muzeului, cu specii de pe toate continentele, multe rarităţi, chiar endemisme. Tot aici sunt expuşi aşa-numiţii ‘monştrii’, respectiv animale şi fetuşi umani cu malformaţii genetice: purcel cu două capete, cu şase picioare, pui de găină cu patru picioare, fetus uman cu spina bifida, etc.

Pe lângă cele trei săli care adăpostesc expoziţia permanentă, muzeul mai deţine o sală ce este dedicată expoziţiilor temporare şi diferitelor activităţi şi proiecte educative.

Program de vizitare

Marţi – Duminică 8-16

Luni – Închis

Preţul biletelor

3 lei – copii, elevi, studenţi, pensionari

6 lei – adulţi

TAXA FOTO / FILMARE: 10 lei / persoana