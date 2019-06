VIDEO/ Mobilizare exemplară la Pianu! 20 de motopompe, 25 de utilaje pentru evacuarea nămolului și mulți prieteni care s-au oferit voluntari

Un adevărat dezastru a fost și a rămas în comuna Pianu în urma ploii torențiale de sâmbătă. Locuitorii împreună cu primarul localității, născut și crescut în Pianu, s-au mobilizat exemplar pe parcursul zilei de duminică.

”La ora aceasta situația este sub control, însă paguba este foarte, foarte mare. Am trei echipe pe teren care fac această evaluare. Aproape 240 de case inundate, vreo 4 km de străzi, 2 km de drum județean, 1,5 km de rețele de apă și canalizare asta în linii mari, însă bucuria dacă pot să o numesc așa este că nu avem nici o victimă omenească. Aproximativ 25 de utilaje lucrează permanent pentru evacuarea nămolului depus și a aluviunilor aduse de ape și vreo 20 de motopompe. Interesant și vrea să vă spun că toți cunoscuții, toți prietenii din zonă au sărit în ajutor. Mulți fără să-i chem. Mobilizarea a fost una exemplară și spiritul civic rămâne totuși la români. Au venit și din alte localități și din alte județe am primit ajutoare.

Am rămas plăcut surprins de tineri din Sebeș și din Alba care m-au sunat și și-au anunțat prezența ca și voluntari aici în Pianu. Am avut tot sprijinul de care nici nu speram să beneficiez. Cei de la ISU, Prefectură, CJ, Apele Române, DSP, ISC au ajuns aici aproape în același timp cu mine. O mobilizare ca la carte zic eu, dar calamitatea este totuși un lucru care de multe ori depășește puterea omenească. Concetățenii mei sunt oameni care sunt foarte receptivi și foarte atenți la problemele altora. Am văzut curți în care erau și câte 20 de oameni veniți din alte zone ale comunei. Deci, se pare că până la urmă ne comportăm normal pentru că așa trebuie să facem când unu are nevoie să sărim cu toții în ajutor.

Din punctul meu de vedere circulația nu este întreruptă nicăieri, avem apă și canal peste tot, avem alimentare cu energie electrică, bineînțeles că aspectul comunei va mai dura până reușim să-l remediem și neaparat că avem nevoie de un sprijin sper guvernamental pentru că în primul rând cetățenii care au casele distruse nu au capacitate financiară să poată să își renoveze aceste case. Noi, administrația locală încercăm să ne descurcăm”, a declarat edilul comunei Pianu, Marin Petruse.