VIDEO| Miracolul de la Râpa Roșie, într-un colaj video de Eduard Schneider: „Ne țineam cu toții respirația”

Eduard Schneider a surprins într-un colaj video miracolul ce s-a produs la Râpa Roșie atunci când doi copii de 11 și 12 ani au scăpat cu viață, după ce s-au răsturnat cu un atv în râpă. Atunci, într-o mobilizare examplară, cei doi tineri au fost salvați.

„Azi, cu o săptămână în urmă, ne țineam cu toții respirația pentru viețile celor doi copii, accidentați la Râpa Roșie. Aflați acum că sunt bine amândoi datorită intervenției Divine, a serviciilor de urgență, care au intervenit exemplar, în timp record și sub presiunea sutelor de telefoane îndreptate spre ei, dar nu în ultimul rând și a piloților amatori de drone, care i-au localizat pe copii și au raportat specialiștilor poziția exactă, imposibil de determinat cu alte mijloace în timp atât de scurt. Vedeți aici un mic extras, montat în grabă din derularea amplă a acțiunii de salvare, urmând să montez filmul complet, în cinstea salvatorilor, fără nicio pretenție și fără numele meu. Am filmat aceste imagini doar la insistențele unor prieteni din serviciile de urgență și cu ajutorul unei mici echipe alcatuite ad hoc, desi plecasem initial, îngrozit, imediat dupa ce am aflat de accident.

Bine că s-a terminat cu bine, copiii au fost externați în mai puțin de 24 ore și se află acum în convalescență acasă. Dumnezeu să-i binecuvânteze pe Denisa, Alberto și pe toți cei care au contribuit la acest miracol!”, a transmis Eduard Schneider