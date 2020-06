VIDEO| La un an de la INUNDAȚIILE catastrofale de la Răchita, drumurile au fost doar cârpite, iar oamenii înca tremură la fiecare tunet și ploaie

1 iunie 2019 va rămâne în memoria locuitorilor din judeţul Alba, din cauza inundaţiilor care au provocat pagube imense. Una dintre aceste localităţi, poate cea mai puternic lovită, a fost Răchita. Tot satul a fost a fost afectat de ape și peste 30 de autoturisme au fost luate de viitură, apele aruncându-le unele peste altele.

La un an de la teribilul eveniment, când apele au lovit fără milă întreaga suflare, la Răchita nimic nu pare schimbat. Casele neraparate, drumurile distruse, nimic nu pare să fi şters clipele groaznice din 2019, despre care oamenii vorbesc ca şi cum ar fi fost ieri.

Unii dintre ei însă nu pot uita acele clipe, din cauză că în curţi au încă urmele dezastrului după ce casele le-au fost inundate de apă şi de noroi. În ciuda apelurilor făcute de oamenii din Răchita, nimeni nu şi-a asumat nici până în ziua de azi răspunderea pentru a le repara gospodăriile.

”Ne-a luat casa, tot. Acum un an de zile m-am dus la Primărie. Am primit 30 de milioane, atât. Ne-a promis domnul viceprimar că mă ajută să îmi refac casa. Că îmi dă tot, ca mi-o face la cheie. Am stricat casa, că nu mai aveam ce face cu ea. Mi-a dat 4 paleți de bolțari. Suntem cinci inși care trăiesc într-o casă. Unde să mergem?

Am fost pe Alba, nu ne-a ajutat nimeni. Numai pe alții îi ajută, la alții le-a dat, le-a făcut, numai mie nimic. Cu ce să ridic casa? Nu am bani să plătesc oameni să o facă. Vine iarnă, suntem cu toate pe afară, iar de la Primărie nu mai zice nimeni nimic. Nu am mai avut nici ajutor social, că nu m-am dus la serviciu în perioada aia și mi l-a suspendat 2 luni, acum a început să îmi dea din nou, dar cu 250 de lei nu pot face casa și 5 persoane să traim, iar la copil îi trebuie Pampers, lapte. Când văd că durduie, că plouă, mi-e frică, nu pot să stau singură în casă. A intrat o spaimă în mine de nu mai pot și nimeni nu ne ajută cu nimic”, povestește o localnică care a rămas fără un acoperiș deasupra capului după viitura de anul trecut.

Locuitorii din Răchita mai spun că valea e tot așa, iar drumul a fost doar peticit pe alocuri: ”Ne tot mint că se face, stăm fără poartă, fără garduri. Primăria nu a făcut absolut nimic, am făcut pe banii noștri ce am putut. Am renovat, am luat o mobilă. Ne-au dat atunci niște apă, o saltea, ce au avut. Suntem speriați cu vremea asta, cu ploile. Nu vrem nici măcar să ne amintim cum a fost”.

”Ne-a luat apa tot. Aici a fost un pod, l-a luat. Într-un an s-a făcut o rigolă și un pod, doar atât. Am înțeles că vor să modernizeze, dar nu știu când, că totul se mișcă foarte încet. Am primit o mică despăgubire pentru toate dependințele distruse, 3.000 de lei. Unii nu au primit nimic. La mine a intrat apa și a distrus tot, atât am primit, 3.000 de lei. Ni s-a promis că se va îndigui cursul ăsta de apă care a făcut dezastru, nu a venit nimeni nici în zi de azi. Ba că nu e gata documentația, ba că nu e întabulat. Nu știu pe cine sunt actele, pe primărie, pe Apele Române. De un an de zile nu se pot face actele astea? Să le finalizeze să se apuce odată de construcție. La prima ploaie mai puternică face dezastru și mai mare ca anul trecut. Multă lume a rămas marcată, iar când vine o ploaie mai tare, lumea stă cu sufletul la gură că nu se știe ce se întâmplă. Cei de la Consiliul Județean Alba au promis că fac marea cu sarea, dar nu au făcut aproape nimic. Apele Române și-au luat angajamentul, au trimis topografi aici care au făcut măsurători, să facă documentația, studii de fezabilitate, dar nu s-a finalizat nimic”, spune un alt locuitor din Răchita.

Locuitorii sunt disperați și spun că autoritățile locale au făcut doar promisiuni pe care nu le-au respectat nici până în prezent. Cei cu posibilități au mai reparat ce s-a putut, și-au cumpărat mobilă sau alte lucruri de strictă necesitate, dar cei mai mulți nu au posibilitatea financiară de a-și reconstrui locuințele: ”A fost viceprimarul cu un alt om, ne-a zis să ne apucăm de casă, să o stricăm până jos, că el își ia angajamentul că face casa din nou, că o ridică de jos până sus și ne-o dă la cheie. Nu au făcut absolut nimic, numai tot amână de pe o săptămână pe alta. Primăria la unii le dă, la unii nu. Când vin, numai ei știu”, mărturisesc oamenii.

În localitatea Răchita a fost distrus drumul judeţean pe o distanţă de 150 m, peste 30 de maşini au fost luate de puhoiul de apă, poduri distruse şi toate casele inundate. În locurile de unde s-a retras apa se văd și astăzi urmele lăsate pe case care arată că nivelul viiturii a fost aproape de 1 metru. Câteva din maşinile luate de viitură și distruse, stau şi astăzi îngropate în noroi, mărturie a catastrofelor care au distrus satul.

Viitura formată în zona de sud a judeţului Alba sâmbăta seara pe 1 iunie 2019, din cauza scurgerilor de pe versanţi, a afectat localităţile Sebeşel, Pianu de Sus, Săliştea, Răchita şi Câlnic. Populaţia din această zonă a fost alertată inclusiv prin intermediul sistemului RoAlert.

Mai multe persoane au fost surprinse de viitură, fiind salvate de către echipajele ISU din Alba. IGSU a dispus la momentul respectiv suplimentarea efectivelor care acţionează pentru salvarea persoanelor şi înlăturarea urmărilor inundaţiilor cu forţe de la inspectoratele din judeţele învecinate. Aproape 100 de pompieri judeţele Braşov, Cluj, Hunedoara , Sibiu şi Mureş au fost trimişi în sprijinul salvatorilor din Alba, a transmis ISU Alba.

Astfel, în Pianu de Sus au fost salvate 18 persoane, 140 de locuinţe au fost afectate, 4 kilometri de străzi colmatate şi parţial distruse, 10 autoturisme şi 2 remorci luate de viitură.

De asemenea, au mai fost afectaţi 1,5 kilometri din drum judeţean 704A, precum şi reţelele de apă potabilă, electricitate şi gaz metan, un pod şi patru podeţe. Au fost inundate 190 de curţi, 30 de fântâni şi 200 de hectare de terenuri agricole. La un an de la inundații, în comună au mai rămas de refăcut doar podurile distruse de ape.

În comuna Săliştea sunt 100 de locuinţe afectate, şase autoturism, precum şi reţelele de apă potabilă, electricitate şi gaz metan. Lucrările întreprinse de autorități în lunile de după dezastru sunt practic nesesizabile astăzi, fiind nesemnificative.

În localitatea Răchita au fost 6 persoane salvate de către personalul ISU. Au fost 34 de locuinţe şi o pensiune turistică inundate, 30 de autoturism luate de viitură, 10 stâlpi de electricitate distruşi, a fost afectat drumul judeţean 107A pe 7 tronsoane, un pod, precum şi reţelele de apă potabilă, electricitate şi gaz metan.

În localitatea Sebeşel, pagubele produse de ape au fost mai restrânse, pompierii au intervenit pentru evacuarea apei din 7 gospodării inundate, fiind de asemenea afectate reţelele de apă potabilă, electricitate şi gaz metan.