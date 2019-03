VIDEO. Ionela Danciu, consilier independent la Aiud, a semnat adeziunea la PRO România: Simt că împreună putem face o echipă

În cadrul unei conferințe de presă care a avut loc sâmbătă, 23 martie, la Alba Iulia, consilierul local independent de la Aiud, Ionela Danciu, a semnat adeziunea la PRO România, în prezența lui Victor Ponta.

“Până acum m-am ferit de partidele politice. După ce am născut am simțit că nedreptatea este la ea acasă indiferent de ce palier e vorba. Astăzi am decis să semnez adeziunea la PRO România pentru că simt că putem face o echipă.

Sunt toți tineri, toți au același crez. Sper să îmi aportul la experiența și echipa voastră. Vă mulțumesc pentru că m-ați primit în echipa voastră”, a spus Ionela Danciu.