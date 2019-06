VIDEO: Ion Dumitrel abia întors din zona inundațiilor: ” Eu am mai văzut inundații, dar așa ca la Răchita nu”

Ion Dumitrel a participat sâmbătă noaptea la ședința extraordinara a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, cu secretarul de stat, șeful DSU, dr. Raed Arafat, pentru a purta discuții cu prefectul județului Alba și cu primarii localităților lovite de viitură și comanda ISU.

citește și: FOTO/VIDEO AERIAN. Inundațiile din Sudul județului Alba. Imagini de coșmar: Mașini luate de apă și zeci de gospodării inundate. Localnică: “Sunt de 80 de ani, dar așa ceva nu am văzut niciodată”

”Eu am fost la Răchita. La Pianu au fost colegii mei, vicepteședintele Hațegan, la Săliștea a fost Dan Popescu, administratorul și cu dl Fulea vicepreședinte, și la Balomir. Eu am fost la Răchita. A plouat puternic nu mi-am închipuit că va fi chiar așa. În primul rând că nu există victime și ăsta e un lucru extraordinar. O singură clădire a căzut, era în construcție. În rest sunt numai inunbdate, dar, cu tot necazul ăsta oamenii nu au fost afectați ca și integritate. În schimb sunt multe lucruri de făcut. Jandarmii, ISU colegii de la primărie au intervenit. Amliniștit oamenii, de mâine încolo ne apucăm de treabă. Oamenii au mers la vecini la neamuri nu au rămas în casele care au fost afectate, inundate. Au căzut stâlpii de energie electrică. Toată zona e afectată. Eu am mai văzut inundații, dar așa ca la Răchita nu am mai văzut. Răchita e cea mai afectată. E și valea strâmtă, s-a adunat apa”, a declarat Ion Dumitrel, președintele CJ Alba.