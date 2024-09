VIDEO | Început de an școlar cu dotări noi pentru micuții de la Grădinița cu P.P. nr.9 din Alba Iulia: Ce surprize îi așteaptă pe copii

Începutul anului școlar 2024 – 2025 se apropie cu pași repezi, iar grădinițele fac ultimele pregătiri pentru a-i primi pe micuți în cele mai bune condiții. Asta s-a întamplat și în cazul Grădiniței cu Program Prelungit, nr.9, situată pe strada Vasile Goldiș din Alba Iulia.

Reprezentanții instituției de învățământ pun la punct ultimele detalii pentru ca începutul de an școlar să fie cât mai plăcut pentru cei mici. Geta Maria Mariș, directorul grădiniței, în colaborare cu Primăria Municipiului Alba Iulia, a accesat un proiect de finanțare prin PNRR, prin care a reușit să achiziționeze mobilier pentru dotarea sălilor de clasă.

„Începem anul școlar cu dotări noi în grădinițe. Cu ajutorul Primăriei, am depus proiect prin PNRR și am obținut finanțare pentru dotarea claselor cu mobilier de foarte bună calitate, respectiv dulăpioare, măsuțe și scăunele adaptate preșcolarilor. Sperăm să avem un an ușor și să începem cu bine, într-un mediu nou”, a declarat directorul grădiniței nr. 8 din Alba Iulia, Geta Maria Mariș, pentru ziarulunirea.ro

Dotările sunt menite să ofere cele mai bune condiții pentru activitățile copiiilor. Mobilierul colorat, realizat din materiale de cea mai bună calitate este adaptat cerințelor preșcolarilor, iar culorile vii ale dulăpioarelor, măsuțelor și scăunelelor cu siguranță vor fi pe placul micuților.

