VIDEO: În Gara Teiuș, Centenarul Rapidului din Giulești celebrat cu un show pirotehnic de zile mari

Cupa Cireșelor, ediția a 4-a, a fost câștigată de Șoimii Livezile, urmată în ierarhie de Red Bull Livezile (locul 2), Old Boys Cireșarii (locul 3), Crystal Palace (locul 4), FC Livezile (locul 5) și Sporting Cacova (locul 6).

În acest an ediția a 4-a a îndrăgitei competiții a reunit 6 echipe, iar în program au fost prevăzute și două meciuri demonstrative între Livezile și Lunca Mureșului, primul la Under 13, al doilea de Old Boys (ora 14.30). Cu acest prilej, primarul Horațiu Han a oficiat festivitatea de premiere a celor 32 de cupluri din comună care au împlinit 50 de ani de căsătorie (un asemenea eveniment nu s-a mai produs din 2012).

Amânată cu o săptămână, din pricina vremii, competiția fotbalistică s-a disputat sâmbătă, 24 iunie, de Sânziene, pe terenul sintetic din curtea Școlii Gimnaziale din Livezile.

Organizatorii au mai acordat premii induviduale: Andrei Gligor – cel mai bun jucător, Andrei Bic – golgheter, Raul Gligor – cel mai bun portar, Patrick Andrei Macevei – cel mai tânăr jucător și Ioan Marina – cel mai vârstnic jucător.

Un eveniment sportiv de suflet: Cupa Cireșelor la fotbal, reprezintă în fapt sărbătoarea comunei. Cu acest prilej au fost premiați în cadrul festiv, micuții fotbaliști “cireșari” care au ocupat locul al treilea la nivel național la Cupa Satelor Under 13, la Baia de Fier (județul Gorj), turneu organizat de Federația Română de Fotbal pe parcursul căruia elevii lui Radu Andone au strâns 16 meciuri fără a primi gol, iar Horațiu Niciu a fost desemnat cel mai bun portar.

Evenimentul a fost organizat și susținut de Primăria comunei Livezile și Consiliul Local Livezile, premiile turneului constând în cupe, medalii, diplome și tricouri personalizate pentru echipa campioană.