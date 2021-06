VIDEO| În acest an se va circula pe autostrada A10 Sebeș-Turda de la Alba Iulia la Aiud, indiferent dacă soluția de la alunecarea de teren de la Oiejdea va fi finalizată sau NU!

În acest an se va circula pe autostrada A10 Sebeș-Turda de la Alba Iulia la Aiud, indiferent dacă soluția de la alunecarea de teren de la Oiejdea va fi finalizată sau NU!



Aflat în vizită pe autostrada A10 Sebeș-Turda, lotul 2, ministrul Cătălin Drulă, sătpămâna trecută, într-o postare pe facebook, afirma:

”… vom deschide tronsonul de 29 de km dintre Alba Iulia şi Aiud. Am obţinut promisiunea fermă a constructorului că în toamnă lotul va fi gata şi că pe întreaga A10 se va putea circula în acest an. În plus, antreprenorul a finalizat soluţia tehnică de remediere a alunecării de teren care a creat probleme la km 19 şi s-a apucat de implementarea ei”

Potrivit surselor ziarulunirea.ro, ministrul are ”promisiunea fermă” din partea constructorului Aktor că până la finalul lunii octombrie 2021, va finaliza soluția de remediere de la km 19, zona alunecării de teren de la Oiejdea, punctul critic al lotului 2 al autostrăzii Sebeș-Turda. Potrivit acelorași surse, autostrada va fi deschisă traficului în acest an, chiar dacă, prin absurd, nu vor fi finalizate lucrările de la km 19! În zona alunecării de teren, se va face o platformă mai mare la autostrada, spre DN 1, aceasta putând fi utilizată pentru devierea traficului, dacă constructorul nu va reuși să ”închidă” alunecarea. Desigur, vor fi restricții și limitări de viteză a circulației pe o porțiune de circa 400 de m, dar oricum se va circula în conditii cu mult mai bune, incomparabile cu traficul de coșmare de pe DN 1.

Aktor mai are de turnat circa 100.000 de tone de asfalt, din care aproximativ 70.000 tone pe corpul autostrăzii, stadiul fizic al lotului 2 fiind de 91%.

Pe lângă alunecarea de teren de la Oiejdea, o altă problemă importantă de pe acest segment de autostradă o reprezintă zona pasajului peste calea ferată de la Teiuș. Pe tot lotul mai sunt de efectuat circa 250.000 tone de umputuri, din care 120.000 între zidurile de la Teiuș.

În acest an se va circula pe autostradă de la Alba Iulia la Aiud, cel târziu în luna decembrie, urmând ca până în luna aprilie 2022, termen asumat pe site-ul CNAIR, constructorul să termine CIM-ul de la Oiejdea și celelalte lucrări care nu țin de corpul autostrăzii!