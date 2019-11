VIDEO: Fraudă electorală sau neglijența autorităților? Un român din Londra arată cum autocolantul „Votat” utilizat pentru votul prin corespondenţă se poate dezlipi şi lipi din nou, pentru un alt candidat

Un român stabilit în Londra a postat pe pagina sa de Facebook imagini care demonstrează că autocolantul cu menţiunea „Votat” utilizat pentru votul prin corespondenţă se poate dezlipi şi lipi din nou, pentru un alt candidat, astfel votul putând fi fraudat.

Românul din Târgu Neamţ, stabilit în Londra, a postat pe pagina sa de Facebook imagini care arată că autocolantul cu menţiunea „Votat”, folosit pentru votul prin corespondenţă se poate dezlipi şi lipi din nou, fără dificultate, deşi instrucţiunile transmise votanţilor arată că acesta nu poate fi reutilizat.

„Ca la şah! Autocolantul <Votat 2019 > nu se dezlipeste – Mult tare. Cum o dai, cum nu! Tot cine vrea câştigă! Huuoo”, scrie bărbatul pe Facebook.

Pentru a exemplifica faptul că autocolantul poate fi reutilizat, bărbatul îl lipeşte pe numele unui candidat, apoi îl dezlipeşte şi îl lipeşte pe numele altui candidat, fără ca buletinul de vot sau autocolantul să fie afectate. Românii din străinătate pot vota şi prin corespondenţă, dacă s-au înregistrat pe www.votstrainatate.ro cu opţiunea pentru votul prin corespondenţă. În diaspora, cei mai mulţi au optat pentru votul prin corespondenţă, respectiv 41.003, iar 38.944 au ales votul la secţii.

Preşedintele AEP Constantin Buică a declarat că votul prin corespondenţă a fost un eşec, fiindcă cele 41 de mii de cereri nu sunt suficiente. Acesta a afirmat că Autoritatea a încercat să informeze cetăţenii, însă perioada a fost limitată.

„Nu sunt mulţumit de votul prin corespondenţă. Am spus de foarte multe ori, votul prin corespondenţă credeam că are un succes, a fost un eşec indiferent indiferent de cât de mult am informat noi cetăţenii, indiferent de câte deplasări am făcut acolo în străinătate în a informa cetăţenii, 41 de mii de cereri nu sunt mulţumitoare. La acest moment deja 17.000 de voturi s-au întors, suntem într-un proces continuu, dar nu este satisfăcător. Cred că dacă s-ar fi introdus şi s-ar introduce şi pentru ţară şi în străinătate, cetăţenii ar fi mai implicaţi să voteze prin corespondenţă”, a declarat Constantin Buică.

Primul tur al alegerilor în străinătate, are loc între 8-10 noimebrie şi 22-24, cel de-al doilea, iar în ţară, primul scrutin are loc pe 10 noimebrie, iar cel de-al doilea, 24.

Publicată de Daniel Ursache pe Luni, 4 noiembrie 2019

sursa: mediafax.ro, Facebook/Daniel Ursache