VIDEO| Fostul viceprimar din Sebeș, Adrian Bogdan, întâlnire cu Marius Hațegan și Ion Dumitrel în fața sediului PNL Alba

Topul deputaților „muți”: Au încasat 12000 de lei pentru 30 de secunde de vorbit, în plen, atunci când au depus jurământul

La finalul primei sesiuni parlamentare din 2021, aproape 40 de deputați au luat cuvântul o singură dată, la depunerea jurământului, într-un discurs care durează aproximativ 30 de secunde.

Exceptându-i pe deputații care au primit funcții în Guvern și s-au mutat la Palatul Victoria, 37 de parlamentari de la Cameră au luat cuvântul o singură dată, pe 21 decembrie, atunci când și-au depus jurământul în noua legislatură.

Astfel, cei mai mulți deputați care nu au avut nimic de spus se regăsesc la PNL, al doilea grup parlamentar ca mărime de la Cameră (93 de membri). Dintre cei 12 se regăsesc deputați cu mai multe mandate la activ, dar și foști miniștri precum Ion Ștefan sau Cătălin Predoiu. Deputații PNL care au vorbit cel mai puțin:

Alexandru-Ioan ANDREI

Alexandru KOCSIS-CRISTEA

Ben-Oni ARDELEAN

Mircea Marius BANIAS

Costel BARBU

Cristian BUICAN

Corneliu-Mugurel COZMANCIUC

Corneliu OLAR

Marilen – Gabriel PIRTEA

Alexandru POPA

Catalin PREDOIU

Ion Ștefan

În cazul social-democraților, grupul cu cei mai mulți deputați (110 membri), numărul aleșilor „muți” este mai mic decât la liberali – 9. Printre aceștia se regăsesc Rodica Nassar, unul dintre cei mai vechi parlamentari PSD, cu 20 de ani petrecuți în fotoliul de deputat, fostul primar al Sectorului 1, Daniel Tudorache, care s-a orientat către Parlament după ce a pierdut lupta cu Clotilde Armand, sau Dan-Cristian Popescu, fost viceprimar PNL care anul trecut s-a înscris în PSD după ce liberalii nu l-au susținut în cursa pentru primăria de la Sectorul 2. Deputații PSD care au vorbit cel mai puțin:

Nicu NIŢĂ

Mirela FURTUNĂ

Carmen-Ileana MIHĂLCESCU (Moldovan)

Rodica NASSAR

George-Adrian PALADI

Eliza-Mădălina PEŢA-ŞTEFĂNESCU

Dan-Cristian POPESCU

Daniel TUDORACHE

Marius-Horia ŢUŢUIANU

USR PLUS, al treilea grup parlamentar din Camera Deputaților (50 de membri), are un număr de „muți” asemănător cu cel al PSD-ului – 8, cu toate că au mai puțin de jumătate din totalul de parlamentari din tabăra social-democrată. Deputații USR PLUS care au vorbit cel mai puțin:

Daniel-Codruţ BLAGA

Radu Tudor CIORNEI

Andrei-Iulian DRANCĂ

Daniel-Sorin GHEBA

Ion-Marian LAZĂR

Lóránt-Zoltan SAS

Eugen TERENTE

Daniel-Liviu TODA

UDMR, cel mai mic dintre partidele aflate în coaliția de guvernare, a avut 6 deputați din totalul de 20 care au luat cuvântul doar la depunerea jurământului:

NAGY Szabolcs

FARAGO Petru

KELEMEN Attila

KÖNCZEI Csaba

KULCSÁR-TERZA József-György

GÁL Károly

În cazul deputaților AUR, cu toate că au 31 de membri, doar doi nu au avut ce spune în fața Parlamentului. Unul dintre aceștia este Balabasciuc Călin, care de altfel este și cel mai tânăr ales din actuala legislatură, având 25 de ani. Actual șef al organizației de tineret a partidului, Balabasciuc nu a avut niciun loc de muncă până în prezent, iar înainte să intre în Parlament obișnuia să distribuie pe Facebook postări ale unor social-democrați precum Lia Olguța Vasilescu sau fostul primar al Sectorului 1 Dan Tudorache. La alegerile parlamentare din 2020, acesta a candidat alături de tatăl său, însă doar fiul a reușit să intre în Parlament.

Cel de-al doilea „mut” de la AUR este Silviu-Titus Păunescu, care înainte să intre în politică a fost timp de zece ani inspector de daune la o firmă de asigurări din București. În CV, acesta se laudă la capitolul competențe digitale cu „navigare Internet” și „aplicații de comunicare”.

Cât câștigă un deputat

Potrivit ultimelor date publicate pe site-urile oficiale ale celor două camere ale Parlamentului, un deputat câștigă lunar o indemnizație cuprinsă între 10.951 și 13.993 de lei net, în funcție de comisiile din care face parte sau dacă deține vreo funcție într-una dintre cele două Camere.

Astfel, la un venit mediu de 12.000 de lei pe lună, deputații au câștigat în primele cinci luni de mandat aproximativ 60.000 de lei. Pe lângă salariile generoase, care de la aproximativ 5.000 de lei net în 2017 au explodat la sumele din prezent, un parlamentar mai primește o sumă forfetară pentru cabinetele parlamentare și activitatea parlamentară din circumscripțiile electorale care înseamnă 25.000 de lei, dintre care jumătate sunt decontabili, iar jumătate sunt luați pe declarație pe proprie răspundere. La aceasta sumă mai sunt adaugați 1.400 de lei, transport în circumscripția electorală și o diurnă în jurul a 200 de lei. Aleșii care sunt din provincie mai primesc și suma de 4.600 de lei pentru cazare în București.

Parlamentarii mai primesc telefon, tabletă, transport gratuit cu trenul – CFR, indiferent unde, atât la clasa 1, cât și la vagon de dormit, cât și o călătorie dus întors către circumscripția electorală cu avionul.

sursa: ziare.com