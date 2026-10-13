VIDEO | Drama bătrânilor din Apuseni, uitați de lume: 50 de familii din Alba, vizitate de Vasile din Brașov și voluntarii OffroadAjută. Au dus alimente și speranță bunicilor singuri

Drama bătrânilor din Apuseni, uitați de lume: 50 de familii din Alba, vizitate de Vasile din Brașov și voluntarii OffroadAjută. Au dus alimente și speranță bunicilor singuri

O acțiune umanitară desfășurată în satele din Munții Apuseni, județul Alba, a adus ajutoare materiale, dar și un strop de bucurie pentru 50 de familii aflate în nevoie. Vasile din Brașov și voluntarii OffroadAjuta au străbătut drumuri dificile, folosind trasee off-road pentru a ajunge la oamenii pe care, uneori, nu îi mai vizitează nimeni.

Acțiunea „Umanitara Apuseni – octombrie” s-a încheiat cu multă împlinire sufletească pentru voluntarii care au pornit la drum cu alimente și alte produse necesare traiului, hotărâți să le ofere sprijin celor mai vulnerabili membri ai comunităților de munte.

Dincolo de ajutoarele materiale, întâlnirile au scos la iveală o realitate dureroasă: mulți bătrâni trăiesc în singurătate, departe de agitația lumii, iar pentru unii dintre ei o vizită și câteva vorbe bune valorează enorm.

„Din păcate, mai sunt mulți bătrâni pe la care nu dă nimeni. Cum nu am fost din vară la unii dintre ei, s-a simțit lipsa hranei și, mai ales, dorul vorbirii”, a declarat Vasile pentru ziarulunirea.ro.

Cinci mașini și sute de kilometri pentru 50 de familii

Pentru a ajunge la cât mai mulți oameni, voluntarii au fost nevoiți să parcurgă trasee off-road, pe drumuri dificile și între localități aflate la distanțe mari unele de altele.

Cele cinci mașini implicate în acțiune au parcurs, în medie, aproximativ 700 de kilometri. Fără scurtăturile oferite de traseele off-road, misiunea de a ajunge la toate cele 50 de familii ar fi fost mult mai dificilă.

Ziua a trecut repede, kilometrii s-au adunat, însă voluntarii au reușit să ducă la bun sfârșit vizitele planificate și să ofere sprijin celor care au cea mai mare nevoie de el.

Sprijin pentru comunitatea din Poșaga

Un partener important al acțiunii a fost Aurelia Popa, primarul comunei Poșaga, care s-a alăturat voluntarilor și a participat la vizitarea unor oameni considerați adevărate „icoane vii” ale comunității.

Organizatorii i-au mulțumit pentru implicare și pentru sprijinul oferit nu doar cu această ocazie, ci și în alte momente în care ajutorul său a fost necesar.

La finalul zilei, voluntarii au avut parte și de o surpriză emoționantă. Doamna Salvina i-a așteptat cu masa întinsă, un gest de recunoștință care a transformat încheierea unei zile solicitante într-un moment de căldură și apropiere sufletească.

Vasile și voluntarii vor reveni la bătrânii singuri

Acțiunea din octombrie nu reprezintă un punct final. Voluntarii spun că vor reveni, prin rotație, la fiecare dintre bătrânii pe care îi au în grijă, pentru ca aceștia să nu fie uitați și să primească sprijin în continuare.

În plus, în zilele următoare, echipa își propune să construiască o casă pentru o familie aflată în dificultate, care se pregătește să înfrunte iarna în condiții grele.

În satele izolate din Apuseni, unde distanțele sunt mari, iar accesul poate fi dificil, astfel de inițiative înseamnă mai mult decât alimente și produse de strictă necesitate. Înseamnă grijă, solidaritate și dovada că, dincolo de drumurile greu accesibile, există oameni care nu îi uită pe cei singuri.

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