VIDEO. Directorul DGASPC Alba, Sorin Chirilă, considerat un profesionist în domeniu, eliberat din funcție cu votul consilierilor PNL după ce a împlinit vârsta de pensionare

Directorul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Alba, Sorin Chirilă, a fost eliberat, miercuri, din funcție, cu votul consilierilor județeni ai PNL, după ce a împlinit vârsta de pensionare, cu toate că acesta a depus o cerere pentru menținerea în activitate pentru a-și finaliza proiectele începute, iar chiar în timpul ședinței de CJ parlamentarii au votat proiectul de act normativ care prevede că funcționarii publici vor putea să lucreze și după vârsta de 65 de ani.

De asemenea, în timpul ședinței s-a pus în discuție dacă aleșii județeni să intervină în cinci zile de când Sorin Chirilă a împlinit vârsta de 65 de ani sau să în cinci zile de la data la care se comunică decizia de pensionare pentru limita de vârstă, alegând, în final, să supună la vot proiectul. Sorin Chirilă a împlinit marți vârsta de pensionare.

Consilierii PSD și ALDE s-au abținut, în vreme ce consilierii PMP au votat împotrivă, însă proiectul a trecut cu votul liberalilor, care sunt majoritari.

La final președintele CJ Alba, Ion Dumitrel, a spus că îi pare rău de această situație pe care nu și-a dorit-o niciodată.

La rândul său, Sorin Chirilă a spus: ”Și eu vă mulțumesc și vă anunț că de un sfert de oră legea a fost votată cu 241 (n.r. de voturi). Măcar parlamentarii au avut curajul să voteze în majoritate legea care era corectă. Vă mulțumesc și vă doresc multă sănătate tuturor”, a spus Sorin Chirilă.

Secretarul județului Alba, Vasile Bumbu, că CJ Alba, instituție în subordinea căreia se află DGASPC, a pierdut unul dintre cei mai mari profesioniști.

”Va fi cea mai grea hotărâre pentru care voi contrasemna. Îmi pare rău de această situație. Îmi pare mai rău de faptul că acest act normativ a fost adoptat în Parlament doar astăzi, deși discuțiile sunt de la începutul anului. Am ferma convingere că astăzi am pierdut unul dintre cei mai mari profesioniști. Nu numai din domeniul asistenței sociale ci din toate domeniile. Nu este vina dumneavoastră a celor care ați fost de acord și eu regret dar nu am făcut altceva decât să aplicăm un text de act normativ”, a spus Vasile Bumbu.

După terminarea ședinței, contactat de ziarulunirea.ro, Sorin Chirilă a spus că eliberarea din funcție la împlinirea vârstei de 65 de ani nu este foarte clară și de aceea s-a cerut reglementarea ei în administrație.

”Legea (n.r. votată astăzi de Parlament) s-ar putea să apară în următoarele 3-4 zile, însă deși au fost consilieri județeni care au solicitat să se întrunească peste 5 zile să constate dacă sunt îndeplinite condițiile legale, cu atât mai mult cu cât exista această posibilitate legală, totuși președintele de ședință și președintele CJ au insistat și au suspus la vot doar varianta în care să fiu eliberat astăzi, deși eu am anunțat că în condițiile acestea – să se constate eliberarea astăzi cu data de ieri –, ieri nefiind anunțat, ieri și azi am semnat documente, iar acestea va trebui să le declar nule, să le retrag și așa mai departe pentru că altfel sunt eu în stare de ilegalitate. Părerea mea personală, toată lumea m-a apreciat dar a fost dorința expresă de eliberare a postului cât se poate de urgent fără să mi se acorde șansa se a se aștepta până la apariția legii care mi-ar fi dat dreptul să-mi continui activitatea. Este o părere personală. Nu am nicio supărare, nu am nimic a acuza pe nimeni, în fond și la urma urmei e dreptul fiecăruia să vrea ceva, ceea ce eu nu înțeleg de ce unii spun că vor una și fac alta (…) Deși domnul președinte a spus că nu se votează pe listă de partid, practic au votat ”pentru” numai consilierii PNL. Deși din cadrul consilierilor PNL au fost și propunerile ca să nu se voteze astăzi (…) Regret că nu am putut continua anumite proiecte pe care le-am început (…) Ceea ce m-a deranjat e că am depus o cerere la CJ, iar aparatul CJ sub semnătura președintelui nu mi-a dat niciun răspuns. Au considerat să se acopere cu răspunsul dat de către consilieri în ședință. Lucru care nu mi s-a părut fair-play (…) Dânșii puteau să constate în cinci zile (n.r. după ce a împlinit 65 de ani), în cinci zile putea să apară legea, probabil le-a fost frică să nu-i rețină legea (…) Chiar dacă legea nu se publică în 5 zile, chiar dacă manifestarea de voință a Parlamentului este pentru, pe cale de consecință nu încalci nimic, nici moral, nici legal”, a spus Sorin Chirilă.

Sorin Chirilă e director la DGASPC Alba din 1999. În locul său a fost delegat directorul adjunct al DGASPC, Valentin Frăcea.

În expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind încetarea de drept a raportului de serviciu a lui Sorin Chirilă se arată următoarele. ”În conformitate cu prevederile art. 98 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 53 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, raportul de serviciu al domnului Sorin Valerian CHIRILĂ încetează de drept începând cu data îndeplinirii condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare. Art. 104 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevede competenţa președintelui consiliului județean privind propunerea de numire, sancţionare, modificare şi încetare a raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean. Având în vedere cele prezentate mai sus se impune constatarea cazului de încetare de drept a raportului de serviciu al domnului Sorin Valerian CHIRILĂ director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba. Prin cererea nr. 6871 din 8 iunie 2018, domnul Sorin Valerian CHIRILĂ, a solicitat menținerea în activitate și după vârsta de 65 de ani, fără un cumul între pensie și salariu, pentru a putea finaliza proiectele demarate și în curs de derulare. Solicitarea domnului director are la bază un proiect de lege care reglementează procedura de avizare a continuării activității funcționarilor publici după perioada standard de activitate. Deoarece Proiectul de lege privind modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, ce prevede posibilitatea menținerii în funcția publică deținută, maximum 3 ani peste vârsta standard de pensionare, cu posibilitatea prelungirii anuale a raportului de serviciu nu a fost încă adoptat, menținerea în activitate a domnului Sorin Valerian CHIRILĂ nu este posibilă, motiv pentru care se impune respingerea acestei solicitări”.

Dragoș SUCIU Email: dv.suciu@yahoo.com

Tel: 0740.084.098

