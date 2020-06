VIDEO| Din 15 iunie va fi posibilă redeschiderea mall-urilor, after-school-urilor, grădinițelor și creșelor private: Anunțul președintelui Iohannis

Klaus Iohannis, președintele României, a declarat, marți, la Palatul Cotroceni, după o ședință de lucru cu membrii Guvernului Orban, că se impune prelungirea stării de alertă după data de 15 iunie.

De asemenea s-a ajuns la concluzia, ținând cont că numărul infectărilor nu a crescut semnificativ dar nici nu a scăzut semnificativ, că „este posibil sa continuam cu cateva noi masuri de relaxare” după 15 iunie, între care redeschiderea mall-urilor, fără restaurante și locuri de joacă, și a after-school-urilor, creșelor și grădinițelor private.

Declarație de presă susținută de Președintele României, @Klaus Iohannis Declarație de presă susținută de Președintele României, Klaus Iohannis. Publicată de Florin Roman pe Marţi, 9 iunie 2020

„Tocmai am încheiat o ședință de analiză împreună cu premierul Orban, cu mai mulți miniștri și consilieri prezidențiali. Am luat în discuție situația epidemiei, am luat în discuție posibile măsuri de relaxare și am luat în discuție, evident, necesitatea prelungirii stării de alertă.

Aș exemplifica cele mai importante dintre acestea. După 15 iunie, se vor putea redeschide mall-urile, dar fără restaurante și fără locuri de joacă. Pentru a veni în sprijinul părinților care vor lucra, care vor trebui să meargă la serviciu și în perioada vacanței școlare, va fi posibilă – nu obligatorie, dar va fi posibilă – după 15 iunie redeschiderea after-school-urilor, a grădinițelor și a creșelor private”, a declarat Klaus Iohannis.

Sursa: hotnews.ro