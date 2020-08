VIDEO| Declarațiile ministrului Agriculturii în cadrul discuțiilor libere din vizita de lucru la Mihalț

În cadrul discuțiilor libere, ministrul Agriculturii Nechita-Adrian Oros, a atacat câteva probleme de interes maxim precum cadastrarea și digitalizarea comunelor precum și ordinul privind culturile afectate de secetă.

„Sunt comune la mine în județ, județul Cluj unde știu că sunt în derulare aceste activități și acolo s-au prezentat firmele care fac această cadastrare, sistematică, pentru că despre asta e vorba, despre o cadastrare sistematică. Știu că noi avem grijă că acolo unde avem noi, ministerul, unde are infrastructură de irigații, de drenaj să nu cumva să fie intabulate pe alt proprietar și dacă anul viitor o să ne apucăm să facem lucrări să avem acces la infrastructură respectivă”, a declarat ministrul.

„Au venit niște tineri la noi cu un proiect „Smart Village” care pe lângă toate datele legate de cadastru să fie introduse în baza de date tot ceea ce este de interes într-o comună, în așa fel încât să existe în fiecare localitate rurală, să existe această modalitate de a se consulta oricând online, să poți avea toate datele despre o anumită comună. Cu cei de la Autoritatea Română pentru digitalizare se începe un proiect pilot cu universități clujene, normal”, a adăugat ministrul.

Întrebat ce se întâmplă cu livezile afectate de secetă, ministrul a răspuns că „în primul ordin, acel ordin era doar pentru culturile agricole, cultură mare, cum folosesc agricultorii, acum noi am prelungit ordinul pentru că în anumite zone, seceta și-a spus cuvântul și la culturile însămânțate în primăvara din acest an am prelungit ordinul, echipele de la APIA și direcțiile agricole consemnează și acolo , și în această perioadă, acolo unde sunt chemate dar acolo am adăugat și livezile și viile pt că a fost cerea fermierilor. Vedem care sunt suprafețele, vedem care sunt pagubele și să vedem cum identificăm sumele pentru că e dificil să centralizezi dar cel mai dificil e să identific sume cât de cât consistente că oamenii să simtă acest ajutor”.