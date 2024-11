FOTO VIDEO | Crăciunul bate la ușă în Alba Iulia: Bradul de sărbători a sosit în Cetatea Alba Carolina

Târgul de sărbători, devenit în acest an Piața de Crăciun sub brandul ”Tradition und Markt”, în parteneriat cu primăria municipiului Alba Iulia, prinde contur și se anunță a fi cu fiecare pas cel mai așteptat eveniment al iernii cu prilejul Sfintelor Sărbători și nu în ultimul rând intrării în noul an.

Spre bucuria celor mici și celor mari, astăzi într-o zi de 7 noiembrie 2024, a fost demarată montarea patinoarului și marea surpriză a zilei avea doar mai apoi să vină: bradul de sărbători a sosit în Cetatea Alba Carolina din municipiul Alba Iulia.

Gigantul ce anunță perioada Sfintelor Sărbători ale Crăciunului măsoară peste 20 de metri liniari, va fi împodobit precum spune datina și se va afla fără urmă de îndoială în centrul atenției la Piața de Crăciun din Cetatea Alba Carolina, perla turismului din Transilvania, în municipiul Alba Iulia.

