VIDEO| Comuna din Alba denumită și Toscana României: Creșterea ovinelor și cultivarea viței de vie, prezentate în emisiunea „Ferma” de pe TVR 2

Comuna din Alba denumită și Toscana României: Creșterea ovinelor și cultivarea viței de vie, prezentate în emisiunea „Ferma” de pe TVR 2

Comuna Ighiu a fost astăzi în prim plan în cadrul emisiunii „Ferma” de pe TVR 2, unde s-a vorbit despre mândrii ciobani din această zonă a județului nostru și despre obiceiurile culinare cele mai reprezentantive.

„La 12 kilometri de Alba Iulia, în lunca mănoasă a Ampoiului, de – a lungul răului Ighiu, care coboară din Munții Trascăului să se unească cu Mureșul, într-o zonă cunoscută de pe vremea romanilor, este o mică Toscana văzută de sus. Creșterea ovinelor și cultivarea viței de vie sunt două dintre cele mai importante îndeletniciri ale locuitorilor zonei.

Pe pantele domoale cu potențial viti-vinicol de îndelungată tradiție, cu livezi de pomi fructiferi, cu păduri de foioase, fânețe și pășuni, agroturismul integrează zona în circuitul european – DRUMUL VINULUI. Asociația Crescătorilor de Ovine – Alba și Asociația Țara Vinului – Alba au organizat o întâlnire de suflet într-o agropensiune pentru a sărbători trecerea unui an agricol, cu bune și cu rele.

Apropierea sărbătorilor de iarnă, cu pregătirile pentru Crăciun – zi de mare bucurie și binecuvântare pentru creștini – o sărbătoare de familie, când rudele și prietenii se adună în jurul meselor. Pregătirile bucatelor capătă dimensiunile unui ritual străvechi, cu rețete ciobănești. Prietenii oieri și viticultori s-au reunit în casă lui Ovidiu să-și împărtășească realizările dar și neîmplinirile anului.

Ei discută despre subvenții, despre prețul la miel și oaie, despre berbeci de prașilă, brânză, lână, despre lipsa forței de muncă, despre comercializarea produselor la export și pe piață internă, despre practicile agricole, despre animalele sălbatice ce le atacă turmele și despre sprijinul cuplat pentru ovinele înscrise în Registrul Genealogic al Raselor. În tihnă și puțin răgaz, oierii transilvăneni savurează preparatele specifice îndeletnicirilor lor.

Participa: ing. Ioan Dumitrel – Presedinte Consiliul Judetean Alba

dr. vet. Horia Iosif Morutan – Pres.asoc. crescatorilor de ovine Alba

dr. ing. Gheorghe Dan Neata – Specialist, director Registru Genealogic

ec. Traian Rusu – Primar com. Ighiu – jud. Alba

Ioan Negrea – preot com. Ighiu

Ovidiu Negrea – viticultor, proprietar pensiune agroturistica.

Marius Timbrean – fermier, com Stremt

Mihai Dan – fermier, sat Telna, com. Ighiu, jud. Alba si alti crescatori de oi din zona.”, au scris autorii emisiunii.