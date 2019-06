VIDEO: Compania Transavia finanțează construcția unui centru medical de recuperare pentru copii, în Alba Iulia

Compania Transavia din Alba finanțează construirea unui Centru medical de recuperare pentru copii, în Alba Iulia.

Unitatea este deja în construcție, în zona Schit, din oraș, și va fi ridicat integral până la sfârșitul acestui an, după cum a anunțat, joi, Ioan Popa, președintele companiei Transavia, în cadrul unei conferințe de presă. Spitalul va fi administrat de Asociația Maria Beatrice din Alba Iulia.

”Acțiunile de responsabilitate socială sunt foarte importante pentru noi, întotdeauna ne-am dorit să dăm și noi comunității ceva din ce primim. Sperăm că acest proiect va aduce multe beneficii atât comunității locale, cât și naționale. Transavia a investit până acum în sport, educație și sănătate. În ceea ce privește sănătatea, pe lângă modernizarea unor facilități din cadrul Spitalului Județean Alba Iulia au mai fost și alte intervenții pe care noi le-am făcut prin țară. În ceea ce privește sportul, am susținut diverse evenimente, cât și copii care participă la concursuri, iar acum doi ani am deschis Theodora Golf Club, cel mai mare resort de golf din țară, pentru ca jucătorii de golf să poată să se bucure de acest sport și aici, nu doar în străinătate. În ceea ce privește educația, am susținut multe școli, biblioteci și foarte multe programe de educație pentru copii”, a declarat Theodora Popa, vicepreședintele companiei Transavia.

”Am avut o preocupare în ultimii ani în a realiza ceva în Alba, ceva care să poarte numele companiei. Am căutat să fie ceva de utilitate publică, nu să devină o afacere pentru cineva. Ne-am intersectat cu cel de lângă mine (n.r. Sebastian Onac, președintele Asociației Maria Beatrice), care are și el un proiect mai mare decât ce se face acum, astfel încât s-a născut această idee de a construi un centru medical, un spital, în Alba Iulia, un spital de recuperare pentru copiii care au un handicap mai mult sau mai puțin sever, fie după naștere, fie că l-a dobândit în cursul vieții, printrr-un accident sau din alte motive. Ideea a luat ființă în urmă cu un an și ceva, iar acest spital este în lucru. Noi am vrut să-l anunțăm doar când este finalizat, dar întrucât nu poți să construiești o clădire de asemenea dimensiuni și să nu fie vizibilă, am constatat că, totuși, trebuie să facem acest anunț, pentru că lumea începe să se întrebe ce se construiește acolo, cine construiește și ce obiect va avea clădirea. Domnul Onac are acum un centru mai mic de recuperare, care funcționează în chirie la Căminul de Bătrâni din Alba Iulia. Eu am rămas impresionat, la primul contact pe care l-am avut cu dumnealui că are asemenea preocupări și l-am întrebat ce-l mână în această luptă și mi-a explicat. Astfel, am hotărât împreună să facem acest lucru. Deci, pe bani Companiei Transavia și ai mei, ai familiei mele – dacă va fi cazul – se va construi acest spital”, a declarat Ioan Popa, președintele Transavia.



Centrul nou construit își propune ca activitate: evaluare, diagnoză și intervenție timpurie, recuperare medicală copii, terapie și reabilitare post-traumatică și post-operatorie, ortopedie și neurologie pediatrică, reumatologie copii, neonatologie, pentru toţi copiii, nu doar pentru cei cu dizabilități.

Proiectul asigură un sistem integrat și complet de recuperare, inclusiv 3 bazine de apă (acoperite) cu specific terapeutic pentru copii, terapia asistată de animale și terapie prin joacă în natură, prin amenajarea unui parc de joacă dedicat pe o suprafață de 4000 mp.

Transavia este unul dintre cele mai reputate business-uri de familie românești, cu o experiență de peste 28 de ani pe piață, timp în care a devenit liderul local al industriei de carne de pui. Companie cu capital 100% românesc, Transavia operează sustenabil cu un model de business integrat vertical pentru a oferi cel mai bun standard de alimentație consumatorilor români și de pretutindeni.

Deschiderea permanentă spre inovație în business a contribuit la succesul de care Transavia se bucură astăzi, clasându-se în topul celor mai valoroase companii din România. Calitatea produselor, precum și performanțele atinse, au adus companiei Transavia titlul onorific de Furnizor al Casei Regale a României în anul 2006, precum și o serie de premii naționale și internaționale. În prezent, Transavia are peste 2000 de angajați, 27 ferme de creștere a păsărilor și 4 ferme de producție vegetală, o fabrică de nutrețuri combinate, 3 abatoare performante de ultimă generație și o fabrică de procesare a cărnii.

Știre în curs de actualizare