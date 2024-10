VIDEO | Cercul Militar Alba Iulia prezent la „Female Empowerment Summit”: „Portul tradițional din județul Alba”, lansat la BNR

Cercul Militar Alba Iulia a participat săptămâna aceasta la evenimentul de excepție Female Empowerment Summit by OP Global Events, desfășurat la București, în perioada 7-9 octombrie, în trei locații diferite: Banca Națională a României, Muzeul Statului din București și Hotel Marmorosch.

Momentul Cercului Militar a fost în prima zi, la Banca Națională a României, când printre speakerii ce au împărtășit din experiențele lor s-a numărat și Petruța Pop care a prezentat, alături de profesioniști din domeniul cercetării științifice, lucrarea de specialitate „Portul tradițional din județul Alba”, în cadrul secțiunii „Rolul femeilor în tradițiile și viitorul României”.

La eveniment au participat femei de succes din sectorul privat și guvernamental care au reușit să creeze o ambianță foarte emoționată și inspirațională.

„Female Empowerment Summit” by OP Global Events este la a treia ediție și se desfășoară sub patronajul Ambasadei SUA la București și al Ministerului Apărării Naționale. Are ca scop dezvoltarea unei comunități de femei puternice și de succes din mediul privat și guvernamental. Evenimentul este un mod de a sărbători femeia, dar și o bună ocazie de a celebra parteneriatul dintre România și Statele Unite ale Americii în domeniul „Femeile, pacea și securitatea”. Au transmis reprezentanții Cercului Militar Alba Iulia.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI