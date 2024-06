VIDEO | Ce spun primele persoanele care au intervenit la locul tragediei de la Petrești: ”Șoferul striga să îl scoatem din mașină, dar nu am putut face nimic”

Ce spun primele persoanele care au intervenit la locul tragediei de la Petrești: ”Șoferul striga să îl scoatem din mașină, dar nu am putut face nimic”

Un bărbat a decedat luni, 3 iunie 2024, în tragicul accident de la Petrești, în apropiere de Sebeș. Șoferul mașinii, grav rănit, a fost preluat și transportat de un elicopter SMURD la spital.

Evenimentul rutier a avut loc luni dimineața, după ora 8.00, pe DN 67 C, pe raza localității Petrești. În autoturism se aflau două persoane de sex masculin, înrudite.

Primele persoane care au intervenit imediat după producerea accidentului au declarat pentru ziarulunirea.ro că mașina era răsturnată pe plafon, iar șoferul era încarcerat. Oamenii au încercat să deschisă ușile autoturismului, care erau toate blocate în afară de cea din dreapta spate, dar nu au reușit să scoată conducătorul prins în fiarele contorsionate.

După ce au ajuns echipajele de intervenție ale ISU Alba a fost descoperită și cea de-a doua persoană, decedată, care s-ar fi aflat sub mașină: ”Era în șanț, pe burtă, sub mașină. I-am scos doar capul din apă. Șoferul striga la noi să îl scoatem din mașină, dar nu am putut face nimic”, spun martorii.

Fiul persoanei preluate de elicopterul SMURD spune că tatăl său se afla la volan, iar pasagerul decedat era unchiul lui. Potrivit acestuia, tatălui său i-a fost smuls unul dintre brațe în urma impactului, fiind transportat în stare gravă la spital.

