Video | Bărbat din Daia Română, reținut după ce ar fi furat 11.000 de euro dintr-o locuință din Sebeș. A fost prins în Alba Iulia cu 4.800 de euro și peste 15.000 de lei: Cum a acționat

Bărbat din Daia Română, reținut după ce ar fi furat 11.000 de euro dintr-o locuință din Sebeș. A fost prins în Alba Iulia cu 4.800 de euro și peste 15.000 de lei: Cum a acționat

Un bărbat de 37 de ani, din Daia Română, a fost reținut de polițiști după ce ar fi pătruns într-o locuință din Sebeș, folosind o cheie mincinoasă, de unde ar fi sustras 11.000 de euro.

Acesta a fost depistat ulterior în Alba Iulia, având asupra sa 4.800 de euro și 15.023 de lei.

Potrivit IPJ Alba, la data de 16 octombrie 2026, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Sebeș au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 37 de ani, din localitatea Daia Română, care este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat.

Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că, la aceeași dată, în jurul orei 09.00, bărbatul ar fi pătruns în locuinţa unui bărbat din municipiul Sebeș, folosind o cheie mincinoasă și ar fi sustras suma de 11.000 de euro.

În urma activităților desfășurate de polițiștii de investigații criminale din Sebeș, sprijiniți de polițiștii de ordine publică din Sebeș și Alba Iulia, bărbatul a fost identificat, pe raza municipiului Alba Iulia, având asupra lui suma de 4.800 de euro și 15.023 de lei.

Cercetările sunt continuate sub supravegherea și coordonarea procurorului de caz din cadrul unității de parchet competente.

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