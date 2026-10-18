Video | Bărbat din Alba, reținut de polițiști: S-a îmbătat și a încercat să intre cu forța în casa unei femei

Bărbat din Alba, reținut de polițiști: S-a îmbătat și a încercat să intre cu forța în casa unei femei

Un bărbat de 46 de ani din localitatea Pârău Gruiului, județul Alba, a fost reținut pentru 24 de ore după ce, aflat sub influența alcoolului, ar fi intrat fără drept în curtea unei femei de 58 de ani și ar fi încercat să pătrundă în locuință, forțând ușa de acces.

Potrivit IPJ Alba, la data de 17 octombrie 2026, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Zlatna au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 46 de ani, din localitatea Pârău Gruiului, județul Alba, care este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de violare de domiciliu.

Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că la aceeași dată, în jurul orei 18.20, fiind sub influența băuturilor alcoolice, bărbatul ar fi pătruns, fără drept, în curtea imobilului unei femei, în vârstă de 58 de ani și ar fi încercat să pătrundă în imobil, prin forțarea ușii de acces.

Cercetările sunt continuate sub supravegherea și coordonarea procurorului de caz din cadrul unității de parchet competente.

Secțiune Știri sub articolul principal