Curier Județean

Video | Bărbat din Alba, reținut de polițiști: S-a îmbătat și a încercat să intre cu forța în casa unei femei

Bogdan Ilea

Publicat

acum 41 de minute

în

De

Bărbat din Alba, reținut de polițiști: S-a îmbătat și a încercat să intre cu forța în casa unei femei

Un bărbat de 46 de ani din localitatea Pârău Gruiului, județul Alba, a fost reținut pentru 24 de ore după ce, aflat sub influența alcoolului, ar fi intrat fără drept în curtea unei femei de 58 de ani și ar fi încercat să pătrundă în locuință, forțând ușa de acces.

Petrecerea Divorțaților

Potrivit IPJ Alba, la data de 17 octombrie 2026, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Zlatna au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 46 de ani, din localitatea Pârău Gruiului, județul Alba, care este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de violare de domiciliu. 

Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că la aceeași dată, în jurul orei 18.20, fiind sub influența băuturilor alcoolice, bărbatul ar fi pătruns, fără drept, în curtea imobilului unei femei, în vârstă de 58 de ani și ar fi încercat să pătrundă în imobil, prin forțarea ușii de acces.

Cercetările sunt continuate sub supravegherea și coordonarea procurorului de caz din cadrul unității de parchet competente.

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Foto | Incendiu într-o locuință din comuna Rădești: Pompierii au intervenit de urgență cu două autospeciale

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

în

18 octombrie 2026

De

Incendiu într-o locuință din comuna Rădești: Pompierii au intervenit de urgență cu două autospeciale Secția de pompieri Aiud a intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit în localitatea Meșcreac, comuna Rădești. A fost vorba despre un incendiu care s-a manifestat în interiorul unei locuințe, pe o suprafață de aproximativ 20 de metri pătrați, fără victime. Incendiul […]

Citește mai mult

Curier Județean

Conducta de apă potabilă a unui oraș din Alba, în funcțiune din 1974, ar urma să fie înlocuită pe aproape 7 kilometri

Ioana Oprean

Publicat

acum 19 ore

în

17 octombrie 2026

De

Conducta de apă potabilă a unui oraș din Alba, în funcțiune din 1974, ar urma să fie înlocuită pe aproape 7 kilometri Direcția Județeană de Mediu Alba a anunțat că APA CTTA SA Alba a depus solicitarea de emitere a acordului de mediu pentru reabilitarea conductei de aducțiune a apei tratate pentru orașul Cugir. Investiția […]

Citește mai mult

Curier Județean

Foto | Lucrările pe A1 Margina – Holdea au ajuns la 80%: Se lucrează la tuneluri și la asfaltarea mai multor sectoare

Bogdan Ilea

Publicat

acum 20 de ore

în

17 octombrie 2026

De

Lucrările pe A1 Margina – Holdea au ajuns la 80%: Se lucrează la tuneluri și la asfaltarea mai multor sectoare Lucrările pe șantierul autostrăzii A1 Margina – Holdea continuă în ritm susținut, atât la cele două tuneluri, cât și pe sectoarele rutiere, anunță DRDP Timișoara. ,,Pe șantierul A1 Margina – Holdea se lucrează în continuare […]

Citește mai mult