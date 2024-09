VIDEO | Autoritățile îndeamnă cetățenii să semnaleze violența școlară și traficul de droguri

VIDEO | Autoritățile îndeamnă cetățenii să semnaleze violența școlară sau traficul de droguri

Creșterea gradului de siguranță a copiilor atât în viața de zi cu zi, cât și în mediul online, a fost tema întâlnirii de lucru, de astăzi, 2 septembrie 2024, desfășurate la sediul Ministerului Afacerilor Interne (MAI).

În cadrul discuțiilor, la care au participat conducerea MAI, șefi ai principalelor structuri, specialiști din diverse domenii, parteneri din alte instituții, cadre medicale, psihologi, reprezentanți ai ONG-urilor, elevilor și părinților, s-a subliniat că vocile tinerilor trebuie să fie auzite și luate în considerare în deciziile care îi privesc direct.

Participanții au accentuat importanța unui parteneriat strâns între MAI și alte instituții responsabile, copii, părinți și ONG-uri, subliniind că doar prin colaborare și eforturi comune putem obține rezultate reale în protejarea copiilor. Printre temele discutate s-au numărat efectele drogurilor asupra copiilor și măsurile de prevenire a consumului, sprijinul pentru copiii deja afectați și familiile lor, combaterea violenței în rândul minorilor, traficul de minori, riscurile din trafic și din mediul online, precum și măsurile de siguranță împotriva incendiilor.

Comisar șef Radu Daniel, director Institutului de Cercetare și Prevenire a Criminalității din cadrul Poliției Române:

„Pentru Ministerul Afacerilor Interne și pentru Poliția Română, prevenirea victimizării minorilor reprezintă o prioritate. Copiii reprezintă o categorie de public țintă, caracterizat printr-o serie de însușiri psihosociale aparte.

Pe de o parte, lipsa de cunoștințe în anumite domenii ori experiență de viață, apartenența la microcomunități ori grupuri sociale pot să-i vulnerabilizeze și să-i transforme în ținte predilecte ale unor infractori, inclusiv în mediul online. Pe de altă parte, curiozitatea crescută și deschiderea către nou, îi fac să învețe cu ușurință cum să reducă vulnerabilitățile și să evite riscurile de victimizare.

Datele din studiile noastre au arătat, înainte de toate, o mare nevoie de informare a copiilor și în multe situații a adulților din jurul acestora, cu privire la riscurile la care se expune un copil care comite infracțiuni, la consecințele juridice și sociale ale unor astfel de fapte dar și la efectele pe care le au infracțiunile asupra victimelor și nu în ultimul rând, la modul în care copiii se pot proteja și la instituțiile care pot oferi suport în acest sens.

Prin proiectele derulate, precum Siguranța Online, Eroii Internetului, Școala Siguranței TEDI, am arătat că acestea pot reprezenta modele de bune practici în vederea prevenirii victimizării minorilor.”

Alexandru Leuțu Cotroceanu, director Direcția Siguranță Școlară din cadrul Poliției Române:

„Ministerul Afacerilor Interne are un rol crucial în prevenirea și combaterea infracțiunilor care pot afecta copiii, inclusiv abuzurile, exploatarea, traficul de droguri și de persoane sau violența domestică. În vederea îndeplinirii acestor obiective, pe lângă activitățile operative și de combatere ale structurilor din cadrul ministerului, totodată, noi derulăm campanii de informare și prevenire, iar sezonul estival a fost un prilej bun pentru noi pentru a fi în rândul tinerilor și al copiilor, tocmai pentru a le oferi informații pentru o vacanță în siguranță.

Structurile Ministerului Afacerilor Interne au derulat activități la nivel național atât în cadrul evenimentelor organizate pe perioada vacanței de vară, precum tabere, spectacole, concursuri cultural-sportive precum și în centre de plasament sau case de tip familial, având ca scop creșterea gradului de conștientizare cu privire la incidentele negative în care pot fi implicați copiii sau tinerii pe perioada vacanței, prin informarea și înțelegerea rolului grupului de prieteni și influența acestuia asupra comportamentelor, respectiv informarea părinților sau tutorilor cu privire la situațiile vulnerabile la care pot fi expuși copiii.

Un obiectiv important al acestor interacțiuni cu copiii l-a reprezentat și creșterea gradului de conștientizare cu privire la importanța, mecanismul, beneficiile semnalării, sesizării faptelor antisociale sau a oricăror forme de abuz asupra acestora, în scopul prevenirii și combaterii delicvenței juvenile și sau a infracționalității, precum și a reducerii victimizării acestora.”

Yolanda Crețescu, psiholog clinician Asociația HappyMinds:

„Cred că este pentru prima dată când ne adunăm cu toții, unii dintre noi ne cunoaștem pentru prima dată, așa, integrat și articulat. Când vorbim de consum de droguri, când vorbim de abuz, când vorbim de trafic de persoane, când vorbim de bullying, noi vorbim deja de vârfuri de iceberg. Este nevoie să înțelegem că e nevoie să dăm ceasul cu aproximativ 5 ani în spate ca să vedem când a început acest fenomen.

Copiii noștri sunt purtătorii istoriei noastre, istorie, aș spune chiar și națională, pentru că vorbim de mentalități, vorbim de neîncredere în autorități, vorbim de o lipsă de educație medicală și mă bucur că alături de noi sunt și medici, vorbim de o lipsă de dialog între psihiatri, psihologi, familii și consumatori.

Și în acest sens, în 2019, am deschis primul helpline care a venit să prevină depresia și anxietatea. Am întâlnit copii care cereau ajutorul împotriva violenței din familie, am întâlnit copii care ajunseseră până la un incident de suicid pentru că, acasă era atât de rău.

Copiii noștri cresc în familia noastră, în care noi am învățat să ne distrăm cu un joint, am învățat să ne distrăm doar cu substanțe și este forma în care facem față stresului, nefericirilor, concurențialului din social media și mă bucur că astăzi vorbim și de siguranța pe care o prezintă la toate categoriile de vârstă. Și atunci nu vedem că este nevoie să reparăm întregul sistem, 360 de grade în jurul copilului? Noi, ONG-urile, și eu reprezint un ONG, alături de mine mai sunt și alți colegi, singuri nu putem, dar venim cu toate resursele noastre ca să putem sprijini inițiativele pe care le demarați.

Pe mine m-a bucurat foarte tare când atât Antidrogul, cât și Siguranța în Școli au venit și au zis: haideți să facem împreună. Și așa am făcut. Am pus pe masă totul.”

