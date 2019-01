VIDEO/ ATENȚIE părinți! Un nou joc de tip ”balena albastră” face ravagii printre copii în România. Peste 10.000 de posibile cazuri de sinucidere

Fondatorul Centrului de Educație Alternativă “Lumea lui Momo”, Mira Loghin, atrage atenția asupra unui fenomen extrem de îngrijorător care are loc în comunitățile de copii din România. Este vorba de amploarea foarte mare pe care a luat-o și la noi în țară un joc în genul celebrului “Balena albastră”, care se bazează, de această dată, pe o serie de provocări trimise pe WhatsApp, ce culminează cu îndemnul la sinucidere adresat copilului.

Potrivit mărturiei Mirei Loghin, din cauza asemănării de nume cu Centrul “Lumea lui Momo” din București, cei de aici au primit în ultimele cinci luni peste 10.000 de apeluri si mesaje de la copii, probabil cu varste între 6 și 12 ani din toate colțurile țării, copii dornici să vorbească cu maleficul MOMO. Și mai grav, la încercările echipei de aici de a suna înapoi și de a vorbi cu părinții acestor copii, nu au reusit sa ia legatura cu ei.

“De două luni oscilez în a scrie despre acest subiect, de teama de a nu transmite un mesaj eronat, cu toate că îmi este din ce în ce mai greu sa gestionez fiecare apel sau mesaj whats up. Astăzi mi-am făcut curaj după ce am auzit la telefon vocea unui baiețel curios și speriat dacă eu sunt MOMO. Și apoi când i-am spus cum mă cheamă, înainte să închidă mi-a spus, “îmi cer scuze ca v-am deranjat, eu vroiam doar să mă distrez”. Mi-am imaginat cum la capătul celălalt al firului se află chiar cineva care ar vrea să se distreze cu un copil. Într-un mod poate obscen. Sau agresiv. Și m-am gândit că acela ar fi copilul meu. M-am speriat pentru că, în toată bunătatea și inocența lor, copiii au încredere în cine este la celălalt capăt al firului. Ei sunt in cautare de povesti, vor sa fie parte din ele si sa stabileasca relatii cu personaje, fie ele si imaginare” este mesajul pe care Mira Loghin, fondatorul Centrului de Educație Alternativă “Lumea lui Momo”.

Jocul se numește „MOMO” și ar fi apărut în Japonia. Se bazează pe provocările trimise celor mici de păpușa MOMO, un personaj imaginar scos parcă din filmele de groază, care te îndeamnă să-ți faci rău singur, iar la sfârșit, pentru a câștiga jocul, să te sinucizi. Isteria MOMO a provocat deja un val de sinucideri în Columbia și, se pare, circulă extrem de agresiv printre tinerii din întreaga lume.

Sursa: stiripesurse.ro