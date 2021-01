VIDEO: Andrei Roșu (Viitorul Șelimbăr): fotbal în ritm de Hip hop! Muzica, noua pasiune a talentului trecut pe la FCSB

Andrei Roșu, actualmente la Viitorul Șelimbăr, liderul Seriei a 7-a din Liga a 3-a, reprezintă unul dintre cei mai promițători tineri fotbaliști plecați din Alba în ultimul deceniu. Descoperit de antrenorul Alexandru Kalanyos, la fel ca Nicolae Stanciu, idolul său, tânărul în vârstă de 19 ani s-a aflat anii trecuți și în curtea FCSB-ului, părăsind clubul patronat de Gigi Becali din pricina unei accidentări.

Acele momente dificile trăite după intervenția chirurgicală suferită la genunchiul stâng au declanșat un resort interior și Andrei a început să exprime în ritmuri de hip hop, acest fapt petrecându-se cam în urmă cu un an.

„RoȘu” (numele de scenă) are deja opt melodii lansate, cu titluri sugestive pentru acest gen muzical: “Trăim pe val”, “Poveste de viață”, “Pentru voi”, “Poveste de familie”, “Hai să ne oprim”, “Tata”, “Drumul spre succes”, “Povestea ei” – ultima lansată de curând, în 25 ianuarie. Andrei își face treaba și pe gazon, fiind, cu 5 reușite, al doilea marcator al trupei din Sibiu (Neacșa are 6 goluri), grupare ce bate la porțile Ligii a 2-a după ce nu a cunoscut gustul eșecului în tur, având 28 de puncte din 30 posibile.

“Categoric vrem să promovăm! Avem condiții excelente pentru o formație de eșalonul terț și un antrenor, Florin Maxim, extrem de implicat și preocupat. Când am semnat cu Șelimbăr m-am gândit în primul rând că am posibilitatea să evoluez alături de fotbaliști experimentați, de la care am ce învăța”, a spus Roșu, coechipier la divizionara terță cu alți doi conjudețeni: D. Tătar (din Blaj) și D. Groza (Daia Română).

*FCSB, cu durere…

În 2017, se părea că a reușit lovitura vieții, sau cum se mai spune că i-a pus Dumnezeu mâna în cap! După un trial la FCSB, Roșu a fost remarcat și s-a numărat printre cei 4 aleși din cei peste 500 de participanți la respectiva selecție. A început fotbalul la vârsta de 8 ani, la Unirea Juniors Alba Iulia, trecând pe la Viitorul Sântimbru, CS Zlatna, FCSB, FC Micești, CS Universitatea Alba Iulia și din iarna anului trecut, la Viitorul Șelimbăr (când mai avea propuneri de la “U” Cluj sau UTA Arad).

“M-am lovit în timpul unui meci de juniori FCSB – Viitorul Constanța. Pe moment nu am acuzat probleme, dar apoi, în cameră, când am încercam să mă ridic din pat, efectiv nu am mai putut, nu eram sigur pe mine, pe picior. Era o ruptură a meniscului genunchiului stâng, a trebuit să mă operez și să stau șase luni pe tușă. Atunci, pe moment mă gândeam că prin plecarea de la FCSB o să-mi ratez șansa vieții, dar acum nu-mi pare rău că nu am rămas”, a apreciat Roșu, fotbalist de profil ofensiv, cu fantezie, ce poate evolua mijlocaș stânga, mijlocaș dreapta, al doilea vârf sau atacant împins.

*Pe urmele lui… Memphis Depay

Și Memphis Depay, internaționalul olandez în vârstă de 26 de ani, actualmente la Olympique Lyon, jucător cotat la 45 de milioane de euro și dorit de CF Barcelona, s-a remarcat prin melodiile de hip hop pe care le interpretează.

“Cam după un an de la intervenția chirurgicală i-am solicitat cuiva să compună o melodie pe această temă și apoi mi-am zis, ce-ar fi să încerc și eu… Așa a fost soarta, să trec prin momente dificile pentru a mă exterioriza prin hip hop. Practic comunic ceea ce am trăit după operația la genunchi și încerc să le transmit oamenilor un «vibe» cât mai bun. La mine totul depinde de inspirație, îmi trebuie cam o oră să compun o piesă, să transpun în versuri ceea ce simt. Pentru înregistrare mă ajută un prieten din Șeusa, cu mix master-ul și videoclipul”, a explicat promițătorul jucător, căruia îi place 2Pac la nivelul hip hop-ului mondial.

Cred că de R.A.C.LA., B.U.G. Mafia, La Familia, Morometzii, Paraziții, Grasu XXL, Puya, Chello, Guess Who ați cam auzit cu toții, chiar dacă nu simpatizați genul. Momentan, în ceea ce-l privește pe Andrei, ne referim la o pasiune pentru muzică în stare incipientă, o joacă ce poate deveni ceva serios.

Însă, vă oferim o parte versurile melodiei “Poveste de viață”, din care putem trage fiecare o concluzie:

“Acum totul e bine/ Nu este loc de rău/ Andrei muncește zi de zi pentru visul său/ C-o să doboare tot/ Culcați pe burtă iar/ Face un pas în față/ Când alți iar dispar”.

“Cu totbalul, nădăjduiesc în primul rând să fiu sănătos și să promovăm la vară. Nu ne facem planuri, o luăm treptat, dar îmi doresc să urc cât mai repede, în Liga a 2-a, Liga 1 și să joc ulterior «afară». Colegilor de la Viitorul Șelimbăr le place genul hip hop și îmi doresc să fac un imn al echipei după ce ne bucurăm la vară de accederea în al doilea eșalon”, a încheiat Andrei Roșu, jucător comparat de la vârste fragede cu Nicolae Stanciu.