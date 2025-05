VIDEO | Anamaria Gavrilă îi numește ”câini” și ”teroriști” pe jurnaliști. Șefa POT anunță o lege pentru plata de la buget a presei ”friendly”

Anamaria Gavrilă îi numește ”câini” și ”teroriști” pe jurnaliști. Șefa POT anunță o lege pentru plata de la buget a presei ”friendly”

Anamaria Gavrilă, șefa POT, a spus miercuri, 7 mai 2025, că va face o lege pentru a-i plăti pe jurnaliștii pe care îi consideră „friendly” sau prietenoși de la bugetul de stat, pentru a „reda demnitatea presei”. În timpul videoclipului de 10 minute postat pe Facebook, șefa POT se plimbă pe holurile Parlamentului și și îi cataloghează drept „câini” și „teroriști” pe jurnaliștii care „o hărțuiesc”.

„Vom face totul posibil ca în România să existe o lege prin care presa să fie cu adevărat plătită pentru ceea ce este cu adevărat recompensă, pentru efortul, analizele, contribuția pe care o aduc ei la societatea românească. Sper să redăm demnitatea presei, ziariștilor. Ori asta va fi o platformă prin care aceștia să fie plătiți după număr de vizualizări, subscriberii pe care îi au, ori poate va fi o parte din bugetul de la stat care se va aloca pentru presă direct, fără să treacă prin mâna partidelor politice și să fie conditionat de partidele politice, ce prezintă, sau cum prezintă, ori între aceste două opțiuni. Sperăm ca în următorii ani, presa să fie cu adevărat liberă”, a spus Gavrilă.

„Eu nu voi negocia niciodată cu teroriștii din așa zisa presă”, a mai zis ea. „În locul lor trebuie să avem presa liberă, care trebuie să fie plătită obiectiv pentru contribuția pe care o aduc la societate”.

Gavrilă a repetat că ziariștii care o „agresează” sunt „o specie pe cale de dispariție”, și că „sunt într-adevăr jurnaliști și analiști demni care să fie plătiți pentru analizele lor, pentru reportaje, pentru efortul lor adevărat”.

„Nu poți să pui în aceeași oală cu agresorii din Parlament pe Turcescu, pe maestrul Cristoiu, pe chiar Iosefina Pascal, pe Iulian Ionescu, pe Bobby D. El nu este un jurnalist oficial, dar sunt oameni care prezintă obiectiv anumite puncte de vedere. (…)”

„It is what it is!” a concluzionat Anamaria Gavrilă.

Marți, șefa POT a ameninţat din nou jurnaliştii, spunând că sunt „o specie pe cale de dispariţie” și că de abia aşteaptă să îi vadă „gone”.

Gavrilă: „PNL, PSD, ei nu sunt hărțuiți”

Potrivit șefei POT, înainte, accesul „așa zisei prese” din Parlament era „condiționat”.

„(…) nu avea voie decât în anumite spații, dar după aceea, dacă tu îi folosești ca pe câinii tăi, care agresează pe ceilalți, bineînțeles că le dai frâu liber. Interesant este că acest frâu liber nu merge la PSD, la PNL, ei nu sunt agresați, hărțuiți. De ce numai POT și Anamaria Gavrilă? Pentru că nu plătim această presă și nu o vom plăti, nici acum, nici în viitor. Pentru că trebuie, odată pentru totdeauna, să tăiem acest lanț al condiționării financiară a presei față de politicianul pe care îl prezintă sau îl agresează”.

Gavrilă susține că este atacată pentru că a refuzat să facă contracte cu presa și că vrea să își facă o platformă prin care să comunice direct cu simpatizanții ei.

„Vom crea un mediu prin care voi, cetățenii, puteți să îmi puneți mie întrebări, fără agresivitatea oamnilor care sunt în parlament, așa zisa presă care ne filmează când vor ei fără să întrebe dacă au voie”.

„POT nu plătește presa, sau așa zisa presă, pentru că dacă îi plătești, deja încep să se comporte foarte frumos cu tine. Încep să te întrebe când să vină, când să dai declarații. Nu, nu vom plăti ca presa să fie ‘friendly’, prietenoasă cu noi”, a repetat Gavrilă.

Șefa POT a mai spus că a încercat să „conlucreze” cu presa, și că a organizat o întâlnire cu jurnaliștii, la care însă nu au venit toți cei invitați.

