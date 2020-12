VIDEO| Alegeri Parlamentare 2020 în Alba, Deputatul Ioan Dîrzu: ,,Am votat pentru un Guvern care să deschidă școlile”

Cu ocazia alegerilor parlamentare din acest an, candidatul Partidului Social Democrat Alba, deputatul Ioan Dîrzu, s-a prezentat în acestă dimineață la vot, în jurul orei 09:30.

Acesta și-a exprimat dreptul democratic fundamental la secția de votare nr.1 din Alba Iulia, fiind astfel unul dintre primii lideri locali care s-au ,,mobilizat” pentru a-și putea vedea candidatul favorit în funcția dorită.

,,În primul rând, am votat pentru a ne câștiga libertatea de a fi mândri și români. Am votat pentru un Guvern care să oprească această pandemie prin trecerea rapidă la o testare masivă. Am votat pentru un Guvern care să deschidă școlile, am votat pentru un Guvern care să aibă grijă de întreaga țară și de economia României.”, a declarat deputatul PSD Ioan Dîrzu, după ce a votat.