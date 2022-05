Victoria la Reghin, ultima șansă a Unirii Alba Iulia! ”Alb-negrii”, cel mai bun parcurs dintre conjudețene în 2022

Volei Alba Blaj a realizat în ediția 2021/2022 o triplă istorică, adjudecându-și toate trofeele interne posibile: Supercupa României, Cupa României și campionatul.

Parteneriatul între CJ Alba și Primăria municipiului Blaj, demarat în urmă cu 11 ani, se dovedește unul de succes, cu performanțe notabile cuantificate în cele 11 trofee existente în panoplia clubului, plus reprezentări notabile la nivelul competițiilor continentale. Chiar dacă a trecut puțin timp de la încheierea sezonului, oficialii formației din “Mica Romă” au demarat strategia în perspectiva stagiunii următoare. Astfel, se dorește continuitatea, iar pe lângă staff-ul tehnic, deja confirmat, și în privința efectivului de jucătoare s-a optat pentru menținerea în lot a cât mai multe dintre voleibalistele ce au încheiat sezonul (au fost finalizate negocierile cu majoritatea titularelor).

“La Blaj se lucrează cu pasiune, suflet și caracter. Pot spune că din acest punct de vedere, ca armonie și înțelegere, în acest sezon am avut cea mai frumoasă echipă din existența clubului”, a declarat primarul Gheorghe Rotar într-o emisiune la Radio “Unirea FM”. Fără a fi dezvăluite nume, un lucru este cert, Stevan Ljubičić, cel ce a preluat ștafeta de la reputatul Darko Zakoc, va miza în linii mari pe aceleași jucătoare. “În proporție de 80-85 la sută va fi aceeași echipă. Transferurile vor viza și câteva jucătoare române, de mare perspectivă”, a mai spus edilul blăjean.

FRV a aprobat ca în sezonul viitor să se aplice mai multe modificări la nivelul Diviziilor A1, masculin și feminin, după cum urmează: obligativitatea unei echipe în campionatele de minivolei, speranțe, cadeți sau juniori (în ediția viitoare poate fi un protocol cu o grupare deja existentă), prezența în teren a doi jucători români (cu bonificație financiară dacă sunt utilizați voleibaliști Under 23 minimum două seturi în fiecare meci), cel puțin un antrenor român pe foaia de joc, revenirea la sistemul jocurilor eliminatorii în faza secundă a campionatului.

“Noi am propus la FRV ca o jucătoare să fie obligatoriu sub 23 de ani. Acest lucru ar aduce în timp un progres, chiar dacă asta ar însemna ca pe termen scurt să sacrifici rezultatele din Europa”, a mai spus Rotar.

Volei Alba Blaj a avut un buget de aproximativ un milion de euro, depășindu-l pe cel al fostei campioane CSM Târgoviște, dar în același timp mai mic decât cel al echipelor CSO Voluntari și CS Medgidia, ce au terminat pe locurile 3 și 4, gruparea din Constanța bazându-se pe un lot 100 la sută autohton. Clasată anul trecut pe locul 14 în ierarhia întocmită de CEV, mândria Albei a reușit în acest sezon o semifinală în Cupa CEV, a doua competiție continentală ca importanță, câștigată de Eczacibași Istanbul (dublă victorie, 3-1 cu Stuttgart), tocmai oponentul din penultimul act.

“Semifinala era maximum ce puteam obține în acest an în Europa. Am mai spus acest lucru, în condițiile în care o jucătoare de la Eczacibasi are salariu cât tot bugetul nostru anual”, a menționat Gheorghe Rotar.

Încheierea lucrărilor la Sala Polivalentă, singura din Alba, reprezintă un alt vis împlinit al administrației municipale. Fără a se înainta un termen, dar cu posibilitatea dării în folosință în primăvara anului viitor, “Polivalenta” face parte dintr-un proiect major de infrastructură sportivă, alături de baza de cantonament pentru loturile naționale ce va fi realizată de CNI. Sala din Blaj va avea o capacitate de 2000 de locuri, ce poate crește cu încă 1000 de locuri grație unor tribune retractabile, iar timp de 3 ani, conform contractului cu FRV toate meciurile echipelor naționale, indiferent de categorie, vor fi găzduite la Blaj.

“Nu vreau să înaintez termene de finalizare, deși sunt asaltat de asemenea întrebări, dar vă asigur că va fi cea mai elegantă și frumoasă sală de volei din țară„, a spus Gheorghe Rotar pentru sursa mai sus menționată.