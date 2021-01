Victor Negrescu cere SCHIMBAREA manualelor școlare învechite. „România nu este încă în Uniunea Europeană, conform manualelor de istorie”

Victor Negrescu, europarlamentarul PSD de Alba, solicită Ministerului Educaţiei să revizuiască manualele şcoale, după ce a aflat că în clasa a XI-a elevii încă învaţă după materiale didactice în care se precizează că România urmează să adere la Uniunea Europeană, deşi acest lucru s-a întâmplat la 1 ianuarie 2007.

„România nu este încă în Uniunea Europeană, conform manualelor de istorie după care învață copiii noștri. Am primit recent o imagine de la un elev de clasa a XI-a, profil real, cu extrasele din manual din care aflăm că România urmează să adere la UE precum și alte informații neactualizate despre UE.

Am comandat manualul, am constatat că este inclus încă în programa școlară 2020-2021 (https://www.edu.ro/manuale-scolare) și am decis că solicit public Ministerului Educației să revizuiască rapid manualele aprobate pentru folosirea în învățământul preuniversitar. Propun cu această ocazie rectificarea rapidă a tuturor referințelor despre UE din manuale și introducerea unui curs opțional despre cetățenie care să includă în detaliu aspectele ce țin de drepturile, oportunitățile și obligațiile noastre în plan european.

Un document concret va ajunge în cel mai scurt timp la Ministerul Educației și mă angajez, ca împreună cu colegii mei din zona universitară și toți cei interesați, să începem să realizăm un suport de curs și un program de educație despre UE adaptat copiilor din ziua de astăzi”, scrie Victor Negrescu pe Facebook.