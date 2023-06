Viaţa petrecută în proximitatea spaţiilor verzi îi întinereşte pe oameni cu doi ani şi jumătate. STUDIU

Traian Băsescu a răbufnit la adresa moderatorului Realitatea Plus, Laurențiu Botin: ‘Marș, mă, documentează-te!’

Fostul preşedinte al României, Traian Băsescu, a intrat iarăşi în război cu presa, după moartea şocantă a afaceristului şi politicianului Dumitru Puzdrea.



De numele lui Dumitru Puzdrea se leagă mai multe controverse în domeniul imobiliar. Se pare că recent s-a redeschis şi dosarul în care Traian Băsescu, în calitate de primar al Capitalei, i-ar fi retrocedat lui Puzdrea un teren de peste 40.000 de metri pătrați lângă Piaţa Presei Libere, unde afaceristul şi-a ridicat complexul comercial Flora.

De cealaltă parte, Traian Băsescu afirmă că nu a fost niciodată prieten cu Dumitru Puzdrea şi, mai mult, terenurile de pe moșia Băneasa-Dămăroaia nu au fost retrocedate de către Primăria Capitalei către Puzdrea sau urmașii săi.

„Terenul pe care a construit domnul Puzdrea nu are nicio legatură cu vreo retrocedare semnată de primarul Traian Băsescu (…) Eu nu am avut nicio treabă cu Puzdrea, nu a avut loc nicio restituire către el sau urmașii săi”, a spus fostul președinte Traian Băsescu, într-o intervenție telefonică la Realitatea Plus.

Vizibil deranjat de întrebările moderatorului Realitatea Plus, Laurențiu Botin, Traian Băsescu i-a recomandat să se documenteze și a încheiat prin a-i spune: „Marș, mă!”.

„Domnu’ Botin, dați-mi voie ca după această intervenție să vă spun ‘Marș, mă!’, că asta este sloganul vostru”, a spus Traian Băsescu.

Botin a reacționat: „Domnu’ Băsescu, cu tot respectul, chiar încercați să porniți ce? Sunteți un om gregar, intrați și jigniți în mod dirtect”.

„Voi ne jigniți în fiecare seară cu ‘Marș, mă!’”, a răspuns Băsescu.

„Am crezut că apreciați un jurnalist. Sloganul nostru este ‘Marș, mă!’”, a replicat Botin.

” ‘Marș, mă!’, tu!”, a încheiat Băsescu.