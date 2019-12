Viața lui Gigi Becali, subiect de film. Netflix vrea să facă un documentar despre ascensiunea excentricului om de afaceri: Ce le-a transmis Becali

Celebra companie americana Netflix vrea sa realizeze un film documentar despre viata lui Gigi Becali.

Netflix intentioneaza sa prezinte ascensiunea excentricului om de afaceri inca de la momentul in care actualul patron al FCSB era un tanar intreprinzator in Romania comunista, pana la implicarea in fotbal si candidatura la presedentia Romaniei.

Potrivit Fanatik, documentarul ce ar urma sa fie produs de Netflix ar urma sa aiba peste doua ore si jumatate.

Gigi Becali nu a fost prea incantat de propunerea americanilor. Conform sursei citate, patronul FCSB ar fi spus ca ar fi dat curs fara ezitare unei asemenea oferte daca aceasta ar fi venit cand era mai tanar. Totusi, Becali nu a refuzat categoric si a cerut un timp de gandire.

Netflix, lider global al distributiei de programe TV, nu este la prima „aventura” in lumea sportului. Nu mai tarziu de aceasta toamna, Netflix a produs un documentar despre Diego Armando Maradona si perioada petrecuta de starul argentinian in Mexic. De asemenea, Netflix realizat documentare si despre Carlos Tevez, Boca Juniors sau Sunderland.

sursa: sport.ro