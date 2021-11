Vasas Óbuda Budapesta – Volei Alba Blaj 1-3, în prima manșă a “16”-imilor de finală ale Cupei CEV! Victorie muncită în Ungaria

La al doilea joc disputat în play-off-ul Seriei a 9-a a Campionatului Under 19, echipa LPS “Florin Fleșeriu” Sebeș a dat lovitura în Valea Domanului. Fornația condusă de antrenorul Cosmin “Coco” Groza a învins în deplasare, scor 1-0 (1-0), gol marcat de Hăprianu (32) pe CSM Reșița, luându-și astfel revanșa după eliminarea recentă din Cupa României, la loviturile de departajare, în “Arini”.

Amfitrionii, pregătiți de Leontin Doană, aveau numai victorii până la ora acestui duel, 12 în acest sezon, acumulând un punctaj maxim, inclusiv un 3-0 la Sebeș, la “masa verde” (întrucât nu a fost ambulanță la meci). Grație acestui succes, al 9-lea consecutiv, LPS Sebeș își consolidează poziția secundă în ierarhie, cu 30 de puncte (la 6 “lungimi” de liderul CSM Reșița).

„Ne-am autodepășit și am reușit să ne impunem în fieful unei echipe foarte bune, o grupare de tradiție a fotbalului autohton, lider în play-off și câștigătoarea seriei în sezonul regular”, a spus Cosmin Groza. În etapa viitoare, sâmbătă, 20 noiembrie, LPS Sebeș va juca pe teren propriu cu LPS Tg. Jiu (ora 12.00, în play-off, la Under 19) și CSȘ Caransebeș (ora 14.00, în play-out, la Under 17).

La generația Under 17, în play-out, LPS Sebeș a remizat în deplasare cu Luceafărul Oradea, prima clasată (15 puncte), scor 1-1 (1-0), reușită semnată de Glonț (23). Echipa lui Doru Oancea a acumulat 12 puncte, fără a primi gol în două dispute din faza a doua. Au evoluat distribuțiile: *Under 19: Ifrim – Vințan, Tutelea, Stanciu, Hăprianu, Avram, Grecu, Cîmpean, Dărămuș, Popescu, Stan; au mai intrat Buhazi, Osz-Strakator, Szekely, Marcu, Popa; *Under 17: Pauletti – G. Fleacă, Crețu, T. Fleacă, Fălămaș, Rîpa, Avram, Adam, Șerb, Roșu, Glonț; au mai intrat Nistor, Todea, Țălnar, Oancea, Moldovan-Varro (pe bancă: Morariu, Ghibu).