Vânzări cu 30% mai mari față de anul 2020, pentru Ferma cu Omenie, din județul Alba. Obiectiv ambițios în ce privește cifra de afaceri

Ferma cu Omenie, un producător de brânzeturi din Alba, speră la o cifră de afaceri de 5 milioane de euro, în anul curent, față de 3,8 miliane de euro, anul trecut, în condițiile în care vânzările companiei s-au majorat cu 30% până în prezent.

„Vânzările noastre sunt cu 30% mai mari decât anul trecut, am făcut eforturi să găsim clienţi noi în acest an, ne-am aşteptat să fie un an provocator, dar vrem să îl închidem cu 5 milioane de euro, faţă de 3,8 milioane de euro anul trecut. E un obiectiv foarte mare, cu costuri mari, dar suntem pregătiţi să avem grijă de businessul nostru“, a spus Marius Bîcu, director general al afacerii Ferma cu Omenie, în cadrul emisiunii ZF Agropower, un proiect susţinut de Banca Transilvania şi Profi.

El susţine că în acest an compania a învăţat cel mai bine să se adapteze şi nu se mai sperie nici chiar de creşterea preţului gazului de 130% într-un an.

„Mâncarea animalelor s-a scumpit foarte mult şi noi am avut o creştere a preţului laptelui de la 3,8 lei/litru anul trecut la 4,2 lei/litru pentru laptele de oaie, pe care îl cumpărăm pentru a fabrica brânză de burduf. Avem şi o fermă de oi, dar avem nevoie de mai mult. Aşadar, avem o creştere de 10% la unul dintre ingredientele cele mai importante pentru producţie“, a precizat Bîcu.

De altfel, preţul laptelui de vacă a crescut de la 1,45 lei/litru anul trecut la 1,65 lei/litru, plus 15%. „Folosim şi lapte din ferma noastră, dar şi cumpărăm. Am încercat să mărim şi noi preţurile la raft, uneori ne-a reuşit, iar alteori nu ne-a reuşit. Furnizorii ne anunţă de pe o zi pe alta scumpiri şi dacă înainte era loc de negociere, acum nu putem face nimic.“

Compania produce astăzi brânzeturi în localitatea Unirea din judeţul Alba, pe care le comercializează sub brandul De la Fermă pentru piaţa locală şi brandul Pachetul de Acasă pentru piaţa externă. Ferma cu Omenie plănuieşte o investiţie eta­pizată de 4,3 mil. euro în oraşul Ocna Mureş, prin care vizează o nouă hală logistică până în 2022 şi o nouă fabrică până în 2025, conform informaţiilor furnizate anterior pentru ZF.

Marius Bîcu crede că anteprenori trebuie să găsească soluţii şi să inoveze, astfel încât să optimizeze procesele de producţie, nu doar să se gândească la creşterea preţului la raft.

Totodată, crede că trebuie „să spunem stop risipei de alimente şi acum că sunt mai scumpe, fiecare să ne uităm mai atent ce aruncăm în coşul de gunoi“.

Mai mult, el spune că este esenţial ca toţi agricultorii şi producătorii din industria alimentară să înţeleagă că nu este sustenabil să piardă bani. „Noi în T4 vom fi atenţi la politica noastră comercială, astfel încât niciunul dintre produsele noastre să nu piardă bani. Unele produse le-am scumpit, vom mai reduce din volume, pentru că afacerea trebuie să fie profitabilă“, a întărit el.

Antreprenorul crede că în contextul valului actual de scumpiri, cel mai important este ca afacerile să rămână profitabile, chiar dacă marja de profit este mai mică, ca antreprenori să-şi poată susţine investiţiile.

Ferma cu Omenie, înfiinţată în 2019, este o firmă separată de Unilact Transilvania, firma pe care este operat businessul de ferme pornit de tatăl lui Marius Bîcu – o fermă cu 500 de vaci şi cu oi – care furnizează 50% din laptele necesar fabricii. Ferma cu Omenie împreună cu Unilact Transilvania au obţinut afaceri de circa 5,2 milioane de euro în 2020.

