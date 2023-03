Vaccinul împotriva HPV va fi compensat în premieră în România, pentru femeile cu vârsta între 18 și 45 de ani. Anunțul Ministrului Sănătății

PENSII militare 2023. Marcel Ciolacu: „Pensiile militarilor nu pot fi considerate pensii speciale. Vom veni cu o abordare corectă”

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a precizat că nu va accepta ca pensiile militarilor să fie considerate pensii speciale, astfel că la nivelul coaliţiei de guvernare s-a constituit un grup de lucru care va analiza legea pensiilor şi va veni cu amendamente, relatează news.ro.

Ciolacu a arătat că legea nouă a pensiilor nu va fi retroactivă şi că nu este normal ca o persoană care a lucrat 1 zi ca magistrat să beneficieze de legea specială.

Marcel Ciolacu a declarat, luni seară, la România TV, că prioritatea sa şi a colegilor săi este legea pensiilor speciale.

”Nu pot să accept ca pensiile militarilor să fie considerate pensii speciale (…) Vă promit, prioritatea numărul unu a mea şi a colegilor mei e să venim cu legea care să fie sustenebilă, acceptată de către Comisie pentru a îndeplini jalonul din PNRR cu pensiile speciale, pentru a nu pierde bani europeni pe acest jalon. Ştiţi că nu pierdem toate sumele, ci o parte din sumă, aferentă peniilor speciale”, a declarat Marcel Ciolacu.

Liderul PSD a precizat că un grup de lucru organizat la nivelul coaliţiei de guvernare lucrează pe noua lege a pensiilor speciale.

”Pensiile militarilor nu sunt pensii speciale. Vom veni cu o abordare corectă şi o lege care să treacă la CCR. Veţi vedea, am făcut deja un grup de lucru în cadrul coaliţiei, cum am făcut şi la Legile Eucaţiei Vom lucra şi vom veni cu amendamentele pe care ministrul Muncii le va anunţa la timpul respectiv. Avem deja raportul final de la Banca Mondială şi specialiştii lucrează pe el şi extragem de acolo ce trebuie. Dar trebuie să înţelegem bine, această lege nu este retrocativă. Nu există legi retroactive. Un drept câţtigat nu poţi să îl iei. Dar cu adevărat după partea de contribuţie poţi să vii cu impozitare progresivă, în funcţie de venituri. Este o abordare corectă, constituţională venită şi explicată cu pragurile respective. Se aplică la toată lumea care are componentă specială. Pentru viitor s-a stabilit foarte clar, nu poţi să ai mai mult la pensie decât în activitate. Vom veni cu aceste lămuriri. Nu poţi să lucrezi 1 zi magistrat şi să beneficiezi de lege specială la pensie”, a subliniat Ciolacu.

Marcel Ciolacu a adăugat că Armata nu poate fi destabilizată din cauza legii pensiilor, astfel că vor fi discuţii în Parlament pe această temă.

”Vor fi discutii publice la Parlament, se va veni cu praguri graduale. Nu pot sa decapitezi armata sau justitia peste noapte pentru ca asa vor niste scelerati! 22 de state din UE au componenta speciala la armata, nu poti sa destabilizezi armata in care sunt 7000 de cereri de pensie cand ai razboi la granita pentru ca sunt politicieni dementi care spun cretinisme!

Eu nu pot sa mint oamenii, trebuie reguli, categoric. Toti politistii sa plece acasa, fiindca unii vor sa minta romanii ca sunt salvatorii pensiilor speciale? Eu o sa va arat ca Partidul Social Democrat in aceasta coalitie va veni cu o lege sustenabila, ca sa nu cream haos in tara, iar cei care au abuzat de lege vor fi impozitati corect, fiindca au facut o mizerie, de asta s-a ajuns la aceasta emotie in România, pentru ca unii n-au avut masura! M-am enervat de minciunile lor, m-am saturat de acesti mincinosi care n-au fost in stare de nimic. Primaria Capitalei nu stie cum sa dea pe surse ca e Ciolacu candidat – niste tampenii in creierul lor! M-am saturat de mincinosi, nu stiu de ce vor sa destabilizeze o tara intreaga pentru ca cred ei ca vor castiga 2% in plus!”, a mai declarat Marcel Ciolacu, conform news.ro