Vaccinul anticoronavirus nu protejează de infectarea cu temutul virus. Explicația fenomenului dată de președinta Societății de Epidemiologie

Specialiștii în domeniu avertizează că vaccinul anticoronavirus nu ne protejează de infectarea cu temutul virus. În schimb cei care se imunizează au șanse să facă o formă mai ușoară a bolii.

„Acest lucru nu înseamnă că după administrarea primei doze nu începe procesul de obținere a tipurilor de anticorpi, dar nu la nivelul protectiv la care avem siguranța că boala poate fi prevenită. Astfel, imediat după primirea primei doze, cam în două săptămâni, se atinge cam 70%, ceea ce înseamnă că există probabilitatea ca o persoană care este vaccinată cu o primă doză să facă infecția, dacă este într-un context contagios.

Este în proporție destul de importantă. Chiar dacă a fost vaccinat cu prima doză și s-a infectat, manifestarea bolii este, oricum, mult mai redusă și mult mai ușoară”, explică Doina Azoicai, președinta Societății Române de Epidemiologie.

Sursă: stiripesurse.ro