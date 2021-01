Vaccinul anti-COVID: Cum s-a dezvoltat atât de repede, în plină criză sanitară

Un video prin care s-a explicat modul în care vaccinul anti-Covid a putut fi dezvoltat atât de repede, a fost postat marți de către Biroul de Informare al Parlamentului European în România pe contul oficial de Twitter.

În pri mul rând, pentru că este o urgență mondială. Prin concentrarea de expertiză, finanțare, sprijin politic plus noi cercetări și tehnologii s-a putut lucra la vaccin mai repede, se arată într-o campanie de promovare a Parlamentului European.

În al doilea rând duratele au fost scurtate. De obicei, în crearea unui vaccin există etape succesive, dar pentru Covid-19 etapele au loc simultan. De exemplu producția a început înaintea rezultatelor testării pe subiecți umani. Astfel, vaccinurile sunt gata de utilizare de îndată ce evaluatorii dau undă verde.

Evaluarea științifică independentă începe imediat. De obicei Agenția Europeană pentru Medicamente începe evaluarea doar după încheierea procesului de creare. În cazul Covid-19 companiile au comunicat rezultatele la fiecare pas economisind timp în etapa finală.

Din toate aceste motive vaccinurile împotriva Covid-19 sunt produse în mod accelerat fără a compromite calitatea, siguranța sau eficacitatea.

Vaccinurile împotriva Covid-19 nu sunt autorizate în UE decât dacă dovezile științifice demonstrează că beneficiile sunt mult mai mari decât riscurile potențiale. Urmând aceleași reguli stricte ca pentru toate vaccinurile precedente.

Sursă: stirileprotv.ro