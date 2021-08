UPDATE| Moarte VIOLENTĂ, în Bistra: Un bărbat a decedat după ce tractorul pe care îl conducea a trecut peste el

Experiența avută de către pompierii români aflați în Grecia cu localnicii din zona afectată de incendii, a fost povestită de către doi dintre salvatorii voluntarii ajunși în Republica Elenă pentru a lupta cu flăcările.

„În prima dintre zilele când am început dificilele acțiuni de stingere, în momentul când ne întorceam de la intervenție, murdari și obosiți, am fost așteptați de un grup de localnici ce s-au strâns în fața mănăstirii unde ne odihnim pentru a ne aplaudă și mulțumi pentru ceea ce facem pentru ei. Nu înțelegem ce ne spun, dar am putut citi mulțumirea și bucuria pe chipurile lor”, a povestit pe pagină de Facebook a ISU Buzău plutonier adjutant Taman Nicu.

„Am ajuns la 02:00, și am dormit până la 06:00, când ne-am trezit să plecăm la intervenție. Am fost frânt, dar a meritat. Incendiul se extinde foarte rapid, orice focar stins contează și nu putem pierde timp. Facem tot ce putem că incendiul să fie lichidat cât mai repede.”

Avem tot ce ne trebuie, chiar și în plus, localnicii ne aduc și ei foarte des mâncare și apă, chiar dacă avem destule. Suntem obosiți după intervenții, nu e deloc ușor, dar ne odihnim și o luăm de la capăt. Ceea ce contează foarte mult e gratitudinea cu care ne întâmpină localnicii, ce ne încarcă cu energie și ne oferă puterea să o luăm de la capăt în fiecare zi”, a arătat și plutonier major Lăcustă Daniel.

Sursă: ziare.com