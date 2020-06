UPDATE FOTO| Femeie dispărută în râul Mureș, la Gâmbaș, după ce ar fi căzut de pe pod: Femeia ar fi amenințat că se sinucide

În cursul dimineții de vineri, 19 iunie, o persoană a căzut în apele râului Mures, pe raza localității Gâmbaș, fiind căutată de echipajele pompierilor din Aiud.



Detașamentul de Pompieri Aiud intervine pentru căutarea persoanei, cu o barcă pneumatică și o autospecială de prima intervenție și comandă APIC, au declarat reprezentanții ISU Alba.

UPDATE 3: Potrivit ISU Alba, cautarile victimei sunt continuate de catre pompierii militari ai Detașamentului de Pompieri Aiud, pana la acest moment fiind parcurși aprox. 10 km in aval de locul producerii evenimentului. Cautarile cu barca pneumatica sunt ingreunate de condițiile meteo, in acea zona fiind in vigoare o atentionare hidrologica cod galben pe râul Mureș.

Din informațiile preliminare avute pana in prezent se pare ca victima, o femeie in varsta de 36 de ani, s-ar fi aruncat de pe pod. Circumstanțele producerii evenimentului vor fi stabilite ulterior de catre organele abilitate.

UPDATE2: Potrivit reprezentanților IPJ Alba, în noaptea de joi spre vineri, un bărbat de 46 de ani a sesizat la poliție dispariția femeii. Se pare că după o ceartă între cei doi concubini, femeia ar fi spus că se aruncă în Mureș. Polițiștii efectuează cercetări.

UPDATE: Potrivit reprezentanților ISU Alba, ar fi vorba de o femeie de 36 de ani care în cursul nopții a căzut de pe pod în râul Mureș.

Foto: arhivă