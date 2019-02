UPDATE / ACCIDENT rutier în Valea Lungă cu două autoturisme implicate. Un bărbat de 48 de ani și un minor de 16 ani au suferit leziuni grave

ACCIDENT rutier, marți, în Valea Lungă cu două autoturisme implicate. Două persoane încarcerate

UPDATE: Cele două persoane au fost descarcerate. Victimele încarcerate prezintă politraumatisme la nivelul membrelor inferioare. Toate persoanele au fost transportate la UPU Alba Iulia, transmite purtătorul de cuvânt al ISU Alba.

UPDATE1: Potrivit IPJ Alba, traficul rutier a fost reluat, se circulă normal pe amele sensuri.

UPDATE2: Un bărbat de 46 de ani, din comuna Valea Lungă, in timp ce conducea un autoturism în direcția Valea Lungă – Blaj, a pătruns pe sensul opus de mers și a intrat în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat de 54 de ani, din Blaj. În urma accidentului, cei doi conducători auto au suferit leziuni corporale ușoare, iar un bărbat de 48 de ani și un minor de 16 ani, pasageri în cel de-al doilea autoturism au suferit leziuni grave (fracturi ale membrelor inferioare). Un al 3-lea pasager in autoturismul condus de bărbatul de 54 de ani a suferit leziuni ușoare. In cauza, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, a transmis purtătorul de cuvânt al IPJ Alba.

Un accident rutier a avut loc marți, în jurul orei 11, pe DN 14 B, km 34, pe raza comunei Valea Lunga. În incident sunt implicate două autoturisme.

Potrivit IPJ Alba,în urma impactului, două persoane sunt încarcerate. În zonă, traficul este blocat.

Potrivit ISU Alba, Garda de intervenție Blaj a intervenit cu o autospecială și o ambulanță SMURD. În urma impactului sunt implicate patru victime, din care două sunt încarcerate.

