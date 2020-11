Untold vă prezintă pe cei patru eroi donatori: un polițist, o asistentă medicală, un măcelar și un șofer RATB au salvat 852 de vieți donând sânge!

Untold și Neversea vă prezintă 4 oameni care spulberă mitul vampirului și salvează vieți prin donarea de sânge.

Tărâmul lui Dracula este locul perfect în care cei care doresc pot dona sânge și pot salva vieți. Organizatorii festivalurilor UNTOLD și Neversea au găsit 4 oameni care se află în topul donatorilor de sânge din România. Împreună au salvat 852 de pacienți care aveau nevoie disperată de sânge. Campania The Blood Heroes este parte a celei mai longevive campanii de donare de sânge, Blood Network, și vrea să scoată în față, de această dată, eroi care salvează vieți, prin donarea de sânge. Împreună cu Institutul Național de Transfuzii Sanguine, organizatorii celor două festivaluri au selectat 4 oameni care sunt unii dintre cei mai frecvenți donatori de sânge din România.

Unul dintre ei a donat în ultimii 30 de ani de 120 de ori și se numește Săbădean Camelia. Este asistentă medicală, are 50 de ani și locuiește în Târgu Mureș. În ultimii 30 de ani, a donat 54 de litri de sânge, care au ajuns la 360 de pacienți care aveau nevoie disperată de el.

Munteanu Florin este un măcelar în vârstă de 43 de ani din Ploiești. Donează sânge de 24 de ani, din dorința de a face bine în jurul său. Are la activ 92 de donări, din care s-au strâns 42 de litri de sânge și au fost salvate 276 de vieți.

Pîrpîlită Tabita Ramona, din Timișoara, are 39 de ani și conduce troleibuze. Donează sânge de la 21 de ani, din dorința de a le fi de ajutor celor aflați în nevoie. Are la activ 52 de donări, din care s-au strâns 24 de litri de sânge, care au ajuns la 156 de pacienti. La cei 23 de ani, Bagdi Robert, polițist de meserie, donează o dată la 3 luni. Este din Oradea și are la activ 20 de donări. Sângele lui a ajuns la 60 de pacienți care aveau nevoie disperată de el.

*Premiați pentru gestul lor

Toți cei patru donatori vor primi din partea organizatorilor celor două festivaluri abonamente pentru UNTOLD, ediția din 2021, plus vouchere valorice oferite de Kaufland România. Spitalele din România au o nevoie disperată de sânge, mai ales în acest an dificil, în care medicii și pacienții luptă cu virusul SARS-CoV-2. Campania Blood Network a continuat și în acest an și, deși s-a desfășurat în alte condiții decât de obicei, a avut un real succes. Peste 1.450 de persoane au donat peste 650 de litri sânge în cadrul caravanei mobile Blood Network și au salvat peste 4.300 de bolnavi din toată țara.

Organizatorii UNTOLD și Neversea fac apel în continuare la toți cei care pot să doneze sânge sau plasmă, să se îndrepte spre centrele de transfuzii din toată țara, pentru că pot salva vieți cu un gest atât de simplu.

Campania Blood Network este realizată cu sprijinul Kaufland România, partener oficial al UNTOLD și Neversea, cu ajutorul platformei Și Eu Donez și al Institutului Național De Transfuzii Sanguine. Parteneri media sunt PRO TV, KISS FM și Republica.

Lucian Danciu