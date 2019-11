UNTOLD 2020 va avea loc în perioada 30 iulie – 2 august

Unul dintre cele mai așteptate festivaluri de muzică din lume, UNTOLD își deschide porțile tărâmului magic, în anul 2020, în perioada 30 iulie-2 august.

La cea de-a cincea ediție peste 375.000 de participanți veniți din întreaga lume au trecut pragul festivalului UNTOLD, și au trăit momente unice alături de cei peste 200 de artiști internaționali de pe cele 10 scene. Organizatorii și-au propus să-și depășească recordurile de la ediția aniversară din 2019, când festivalul a fost sold out încă din luna iunie.

*Miercuri se vând primele abonamente la preț redus!

Primele abonamente la un preț special pentru festivalul UNTOLD 2020 se vor pune în vânzare, miercuri, 20 noiembrie, ora 14.00. Acestea sunt disponibile doar pentru cei care se înregistrează pe untold.com. Fanii festivalului au mai multe opțiuni de abonamente. Abonamentele General Access sunt la prețul special de 109 euro plus taxe, din prețul final de 199 de euro plus taxe. La această variantă de abonament fanii festivalului au posibilitatea să-și facă check-in online gratuit în termen de maxim 30 de zile de la achiziția abonamentului. După acest termen, deținătorii abonamentelor vor trebui să plătească taxe suplimentare. Participanții au la dispoziție și abonamentele General Access Flexi la prețul de 119 euro plus taxe, din prețul final de 214 euro plus taxe. La această variantă, participanții au posibilitatea să-și facă check-in online gratuit cu până la 14 zile înainte de începerea festivalului. În niciuna dintre variantele de mai sus, cumpărătorii nu pot returna abonamentele.

Fanii festivalului UNTOLD au posibilitatea să achiziționeze și abonamente General Access Risk Free la prețul de 122 euro plus taxe, din prețul final de 216 euro plus taxe. La această variantă, cei care au achiziționat abonamentul pot realiza check-in-ul gratuit în termen de maxim 30 de zile de la achiziția acestuia și îl pot returna cu până la cel puțin 14 zile înaintea de începerea festivalului. Vor fi disponibile și abonamentele VIP la prețul de 309 euro plus taxe, din prețul final de 399 de euro plus taxe. Abonamentul VIP este dedicat celor care au peste 18 ani, iar cei care îl achiziționează pot realiza check-in-ul gratuit în termen de maxim 30 de zile de la plata abonamentului.

*Premierea aftermovie Untold 2019 de luni pe youtube!

Cel mai așteptat moment de către fani, după ce ediția din acest an s-a încheiat, este lansarea aftermovie-ului UNTOLD 2019. Cele mai intense momente trăite de public și artiști în cele patru zile au fost surprinse în aproximativ 11 minute. Peste 90 de oameni au filmat imagini incredibile, unice și de neuitat pentru cei peste 375.000 de participanți. Aftermovie-ul va fi disponibil din aceasta seara de la ora 19.30 pe canalul de youtube al UNTOLD, youtube.com/untoldfestival, în rezoluție 4k.

Lucian DANCIU