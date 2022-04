Un tânăr din Alba s-a urcat beat la volan și a ucis un om pe care l-a purtat cu capul în parbriz peste 50 de metri: Ce pedeapsă au decis magistrații

Pensii 2022: Când va începe recalcularea pensiilor. Anunțul ministrului Marius Budăi

Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Marius Budăi, a discutat referitor la începerea recalculării pensiilor, pentru a putea fi eliminate incechitățile.

Marius Budăi a fost întrebat, marţi seara, la România TV, când va începe recalcularea pensiilor, având în vedere că sunt numeroase inechităţi.

„Sunt diferenţe la aplicare şi din cauza indicelui de corecţie, dar şi dacă a ieşit pe Legea 19, dacă a ieşit pe Legea 263, la ce stagiu i s-a împărţit, alţii au avut 25, alţii au avut diferite stagii de cotizare la care li s-a împărţit. De aceea avem nevoie şi de aceea am scris Legea 127. Că s-a întrerupt cursul ei, că s-a trecut în PNRR.

Recalcularea, am spus foarte clar şi aşa şi facem: avem 2,3 milioane de dosare deja introduse în aplicaţia elecronică, pe categorii de stagii – că vorbim de stagiu contributiv, că vorbim de stagiu asimilat, că vorbim de sporuri care au fost luate în calcul sau sporuri care nu au fost luate în calcul.

Am scris şi în programul de guvernare că mergem pe principiul Legii 127 – lege care prevede o majorare anuală cu inflaţia şi 50%… am dat 10% în acest an şi vom aplica”, a răspuns ministrul Marius Budăi la întrebarea formulată de Andreea Creţulescu.

Sursa: dcbusiness.ro