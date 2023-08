Un șofer beat din Alba care a accidentat un copil și a fugit de la locul faptei va trebui să plătească daune de zeci de mii de euro: Cum s-au petrecut faptele

Un bărbat din Alba a fost condamnat de magistrații Judecătoriei Sebeș la o pedeapsă rezultantă de 3 ani de închisoare, cu suspendare, pentru vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

Sentința Judecătoriei Sebeș a fost pronunțată în data de 7 august, iar motivarea fost făcută publică pe portalul just.ro.

În actul de sesizare s-a arătat, în esență, că la data de 28.07.2019, ora 21:28, a condus autoturismul marca Opel, în timp ce se afla sub influenţa băuturilor alcoolice, având o alcoolemie în sânge de 1,45 g%o, respectiv l,24 g%o, ocazie cu care a efectuat o manevră de depăşire a autoturismului marca Opel Vectra, oprit pe marginea carosabilului, cu toate că din sens opus se apropia autoturismul marca VW Passat, astfel că, pentru a evita accidentul cu acesta, inculpatul a virat brusc dreapta și l-a accidentat cu partea dreaptă (oglinda) pe minoru care se afla pe marginea din dreaptă a drumului, la limita dintre carosabil şi acostament, impact în urma căruia acesta din urmă s-a dezechilibrat, a căzut la sol, iar roata din spate a autoturismului a trecut peste piciorul drept, cauzându-i leziuni care au necesitat 115-120 zile îngrijiri medicale, după producerea accidentului rutier, inculpatul părăsind şi modificând locul faptei.

După producerea accidentului rutier, inculpatul a plecat de la locul accidentului şi a fost identificat de către organele de poliţie la domiciliul său. Totodată, în fața locuinţei se afla şi autoturismul implicat în accident.

Întrucât emana miros de alcool, inculpatul a fost testat cu aparatul etilotest, iar în urma testării a rezultat un protocol cu o valoare de 0,77 mg/l alcool pur în aerul expirat, ulterior fiind condus la Spitalul Municipal Sebeș, unde i-au fost recoltate două mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

Instanța a acordat victimei suma de 162.79 lei reprezentând daune materiale şi a sumei de 30.000 euro în echivalentul în lei la cursul BNR din ziua plăţii, reprezentând daune morale.

Decizia poate fi atacată cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii.