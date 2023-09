Un polițist local din Alba i-a aplicat o „corecție fizică” unei minore de 16 ani. Întrebat de ce a lovit-o acesta a răspuns: „Pentru că așa am vrut”

Locuințe pentru tineri în Municipiul Aiud: Licitația de peste 6 milioane de lei, pentru proiectare și execuție, lansată în SEAP

Primăria municipiului Aiud a lansat recent în Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru proiectare, asistență tehnică și execuţie lucrări în cadrul proiectului „Locuințe pentru tineri, Municipiul Aiud”. Valoarea totală estimată a contractului este de 6.549.200 lei, fără TVA.

Obiectivul proiectului este de a spori accesul la locuinţe pentru tinerii aflaţi în dificultate, investiţia propusă constând în construirea de noi locuinţe pentru tinerii din comunităţile marginalizate şi grupurile vulnerabile.

Investiţia vizează construirea de clădiri noi, eficiente energetic. Procesul de construcţie a unor clădiri nZEB se racordează sistemului de valori ecologice generale, ce pot fi implementate în vederea obţinerii unui ambient construit sustenabil.

Implementarea proiectului va contribui la creşterea calităţii vieţii la nivelul Municipiului Aiud, inclusiv în rândul comunităţilor marginalizate, prin asigurarea accesului egal şi nediscriminatoriu la locuinţe pentru comunităţile şi grupurile defavorizate sau marginalizate, prin îmbunătăţirea condiţiilor de locuire, prin realizarea unor locuinţe ce nu vor genera emisii GES, conceptul de clădire nZEB definind clădirile al căror consum de energie este aproape zero.

Alte obiective pe termen scurt care vor fi atinse prin implementarea obiectivului de investiţii:

Îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor din Municipiul Aiud;

Sporirea atractivităţii zonei pentru locuitorii din oraş;

Reducerea nivelului de poluare, inclusiv cea fonică;

Îmbunătăţirea factorilor ecologici şi ambientali, implicit reducerea emisiilor de C02;

Îmbunătăţirea aspectului estetic al municipiului Aiud;

Punerea în circuit public a unui teren în proprietate Municipalităţii.

Unitatea Teritoriala de Referinţă TC3:

– regim de construire: se va avea in vedere caracterul zonei in care se inserează si caracteristicile funcţionale ale clădirii, compatibilitatea cu zona rezidenţiala.

– amplasare fata de aliniament: clădirile vor fi amplasate la aliniamentul clădirilor existente, respectandu-se coerenta frontului stradal si caracterul general al străzii.

– distante minime obligatorii fata de limitele laterale si posterioara ale parcelei: jumătate din inaltimea la comisa a clădirii dar nu mai puţin de 3,0 m.

– distanta minima fata de clădirile de pe aceeaşi parcela este egala cu jumătate din inaltimea la comisa a clădirii dar nu mai puţin de 3,0 m.

– se vor respecta distantele minime obligatorii fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei, conform Codului civil.

– se vor respecta distantele minime necesare intervenţiilor in caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unităţii teritoriale de pompieri.

– se asigura o zona de protecţie sanitara fata de clădirile de locuit din vecinătate de minimum 15 m sau stabilita prin studii de impact asupra stării de sanatate a populaţiei.

– aspect exterior: se va tine seama de caracteristicile vecinătăţilor imediate si de specificul general al zonei in care se inscriu.

– accese: Se vor asigura accese carosabile de legătură cu reţeaua de circulaţie general si cu mijloacele de transport in comun. Se vor asigura accese pentru intervenţii în caz de incendiu, dimensionate conform normelor pentru trafic greu. Se vor asigura doua accese carosabile separate pentru evacuări in caz de urgenta (cutremure, inundaţii, incendii).

Accesele si pasajele carosabile nu trebuie sa fie obstructionate prin mobilier urban si trebuie sa fie păstrate libere in permanenta.

Accesele pietonale vor fi conformate astfel incat sa permită circulaţia persoanelor cu handicap si care folosesc mijloace specifice de deplasare.

-POT max: 25% teren ocupat de construcţii, 75% teren amenajat (curte recreaţie si amenajari sportive, zona verde, gradina de flori) din terenul total. Se va asigura o suprafaţa minima de teren de 22 mp/copil.

– regim de inaltime: max P+2.

– parcaje: vor fi prevăzute 3-4 locuri de parcare la 12 cadre didactice.

Unitatea Teritoriala de Referinţă TL3:

– se admit locuinţe individuale parter sau parter si un etaj, cu sau fara mansarda, cu sau fara subsol, echipamente publice aferente locuinţelor, amenajarea in clădiri a unor spatii pentru comerţ si servicii necesare satisfacerii cerinţelor zilnice ale locuitorilor, amplasarea unor ateliere manufacturiere nepoluante si cu un volum mic de transport;

– nu se va accepta in zona de locuit amplasarea unor unitati poluante, care generează trafic intens sau care prezintă riscuri tehnologice (incendii, explozii);

– distanta minima fata de clădirile de pe aceeaşi parcela va fi egala cu jumătate din inaltimea la comisa a clădirii dar nu mai puţin de 3,0 m;

– POT maxim: 40%;

– regimul de inaltime: max 2 nivele (P+1E ), max 7,00 m;

– imprejmuiri: inspre strada se recomanda garduri avand partea inferioara opaca pe o inaltime de 0,40 m, iar partea superioara transparenta pana la inaltimea totala maxima de 1,20 m (fiind eventual dublata spre interior de un gard viu). Gardurile dinspre proprietăţi se recomanda sa fie de 1,80 – 2,00 m;

Investiţia se va realiza pe baza proiectului tip elaborat de către MDLPA, cu adaptarea la terenul propus ca şi amplasament, aflat în proprietatea Municipiului Aiud.

Locuinţele vor fi structurate pentru un număr total de 20 apartamente, după cum urmeaza:

Un tronson cu 12 apartamente, compus din două blocuri de locuinţe alipite, cu un regim de înălţime P+2, cu câte o scară fiecare, cu două apartamente de două camere pe fiecare nivel;

Un tronson cu 8 apartamente, compus din două blocuri de locuinţe alipite, cu un regim de înălţime P+2, cu câte o scară fiecare, cu două apartamente de două camere pe fiecare nivel;