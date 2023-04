Un număr neașteptat de mare de români recunosc că n-au citit în viața lor o carte

Carduri de energie 2023, anomaliile procedurii: Familie din Blaj eliminată din program deși îndeplinea condițiile

O familie din județul Alba, mai exact din Blaj, a fost eliminată arbitrar din programul de acordare a ajutorului pentru energie în valoare de 1.400 lei. Media veniturilor celor doi soți este de sub 2.000 lei/lună.

Potrivit textului ordonanței emise de Guvern „pensionarii sistemului public de pensii, pensionarii aflați în evidența caselor de pensii sectoriale și beneficiarii de drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale, cu vârsta egală sau mai mare de 60 de ani și ale căror venituri lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei”.

Actul normativ mai prevede că „în situația în care la un loc de consum la care domiciliază unul sau mai mulți beneficiari, au domiciliul și alte persoane care nu se încadrează în categoriile de beneficiari prevăzuți la alin. (1), se iau în calcul și veniturile acestora. În cazul în care media veniturilor per locuitor/gospodărie este mai mare de 2.000 de lei, pentru punctul de consum respectiv nu se acordă card de energie”.

În cazul unei familii din Blaj care are un venit mediu net de 1.961,5 lei, sub valoarea de 2.000 de lei prevăzută de ordonanță, s-a luat decizia excluderii din program. Familia respectivă, soț și soție, pensionari, a fost anunțată că nu va mai primi ajutorul de la stat „ca urmare a depășirii pragului de venit de 2.000 de lei/loc de consum, deoarece la locul de consum figurează doi colocatari”.

În realitate, soțul depășește ca venit net suma de 2.000 de lei, dar media pentru întreaga familie, așa cum prevede ordonanța, este sub această valoare. „După ce am primit înștiințarea care ne informa că urmare a depășirii pragului de venit de 2.000 de lei/loc de consum soția mea (că pe numele ei am făcut cererea) a fost exclusă din lista beneficiarilor eligibili deoarece la locul de consum unde are domiciliul, figurează doi locatari, adică eu și soția, m-am deplasat la Serviciul de Asistență Socială Blaj să mă interesez după care pensie se dă cardul, după cea brută sau cea netă?

Au spus că se iau în considerare veniturile nete, deci sub 2.000 de lei de persoană, 3.915 lei fiind pensiile noastre nete cumulate. Mi-au dat un număr de telefon, unde am și sunat. Într-un final i-am prins, dar nu au putut să mă lămurească, dar mi-au dat o adresă de mail. Menționez că la adresa sus menționată nu locuiesc decât două persoane, eu și soția, pensionari. Nu știu pe lângă pensie ce se mai ia în calcul? Firme, alte venituri înregistrate la fisc nu avem. Să fie faptul că locuim la casă?”, afirmă pensionarul din Blaj.

Cei doi soți au reușit să trimită și un mail pe adresa pusă la dispoziție de Poșta Română, dar nu au primit, deocamdată, niciun răspuns.